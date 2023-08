Stand: 03.08.2023 11:06 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Niebüll: Mehrere Betrugsfälle beim Onlinebanking

Die Kripo Niebüll (Kreis Nordfriesland) warnt vor Betrug beim Onlinebanking. In mindestens zwei Fällen haben die Opfer Anrufe ihrer angeblichen Hausbank erhalten. Die Masche laut Polizei: Mit einer speziellen Software manipulieren die Täter die Telefone, sodass auf dem Display die richtige Nummer der Bank angezeigt wird. Angebliche Bankmitarbeiter erzählen dann, dass sich die Richtlinien für das Onlinebanking geändert hätten und verschicken einen Link, der es ihnen ermöglicht auf das Onlinebanking der Kunden zuzugreifen. In einem Fall wurde so laut Polizei ein fünfstelliger Betrag vom Konto abgebucht. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 11:00 Uhr

Reparaturarbeiten sorgen für Sperrung auf L4 bei Bredstedt

Autofahrer müssen ab heute Vormittag, 11 Uhr auf der L4 zwischen Bredstedt und der Soholmbrücke (beide Kreis Nordfriesland) mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Landesstraße ist beschädigt und muss laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein repariert werden. Deswegen wird die Landesstraße von Bredstedt bis Dörpum komplett gesperrt. Die Arbeiten enden heute um 18 Uhr und werden am 7. August fortgeführt. Dann wird die Landesstraße zwischen Soholmbrück bis Lütjenholm wegen der Arbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Deutsche Meisterschaft im Triathlon steigt in Glücksburg

Am Sonntag steigt rund um Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) wieder der "Ostseeman" - Schleswig-Holsteins einziger Triathlon über die Langdistanz: Es sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und 42,195 Kilometer Laufen zu absolvieren. Angemeldet sind mehr als 1.600 Sportler aus 16 Nationen. Veranstalter Sven Christensen freut sich sehr auf den Wettbewerb: "Jeder Mann, jede Frau an der Strecke feiert die Sportler, treibt sie an, dass sie durchhalten und in Glücksburg im Ziel wieder einlaufen." Der "Ostseeman" ist gleichzeitig die Deutsche Meisterschaft auf der Triathlon-Langdistanz. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Flensburger Badestellen mit bester Wasserqualität

Der Sommer in Schleswig-Holstein lässt auf sich Warten, wer aber trotz des durchwachsenen Wetters gerne in der Ostsee baden möchte, kann das mit gutem Gewissen tun - denn laut städtischer Gesundheitsdienste ist die Wasserqualität der Flensburger Badestellen Ostseebad und Solitüde ausgezeichnet. Alle zwei Wochen wird diese mit Proben überprüft. Die Badetemperatur liegt aktuell um 15 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Hörnumer feiert am Wochenende Hafenfest

Am Freitag startet zum 32. Mal das Hörnumer Hafenfest auf Sylt. Neben geführten Wattwanderungen, Show-Segeln und einem bunten Kinderprogramm wird es auch jeden Abend Live-Musik geben. Abgerundet wird das Hafenfest mit einem traditionellen Höhenfeuerwerk am Sonnabend. Das Hafenfest endet am Sonntag um 17 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Wolf verletzt Jungen aus SH in Tierpark - Polizei ermittelt

Ein Achtjähriger ist bei einem Besuch im Filmtierpark Eschede nahe Celle von einem Wolf gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge aus Schleswig-Holstein am Mittwoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Wolf hatte ihn in die Brust gebissen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die Familie aus der Nähe von Husum (Kreis Nordfriesland) eine Tierbegegnung gebucht, bei der der Wolf zunächst an der Hand des Achtjährigen geschnuppert hatte. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 19:00 Uhr | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 19:00 Uhr

