Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Nach Farb-Attacke auf Sylter Miramar: Besprühte Flaschen versteigert

Nach der Farb-Attacke der Gruppe "Letzte Generation" hat das Sylter Hotel Miramar am Dienstag 60 besprühte Flaschen mit Spirituosen versteigert. Das höchste Gebot erzielte mit knapp 6.000 Euro eine Cognacflasche. Der Erlös geht an die Sylt-Klinik für die Behandlung von Krebs bei Kindern. Klinikleiter Ingo Mansen kritisierte die Attacke der Initiative auf das Hotel: "Es ist ein ganz altes, gewachsenes Haus hier, ein Familienunternehmen seit über 100 Jahren. Und das ist einfach nicht die richtige Adresse für solche Veranstaltungen." Mitglieder der "Letzten Generation" hatten vor rund zwei Wochen die Hotelbar mit Farbe eingesprüht, um auf das statistisch besonders klimaschädliche Verhalten reicher Menschen aufmerksam zu machen. Wegen Körperverletzung wird laut Polizei jetzt auch gegen einen Mann ermittelt, der bei einer anderen Aktion in Kampen Mitglieder der "Letzten Generation" mit Farbe besprüht haben soll. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

Amtseid auf Friesisch in Risum-Lindholm

Premiere in Risum-Lindholm im Kreis Nordfriesland: Die zweite stellvertretende Bürgermeisterin, Thora Karl vom SSW, hat am Dienstagabend ihren Amtseid auf Friesisch abgelegt. Für Thora Karl ist es die Muttersprache. Friesisch hat aber keinen Status als Amtssprache im Kreis, wie sie zunächst dachte. Beim 100-jährigen Jubiläum des Friisk Foriining hatte sie SSW-Politiker Lars Harms und Landrat Florian Lorenzen gefragt, ob ein friesischer Amtseid möglich sei. Die Lösung nun: Der Landrat las den Amtseid auf Deutsch vor, sie sprach ihn - in der Übersetzung des Nordfriisk Institut - auf Friesisch nach. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

Versuchte Brandstiftung in Husum - Polizei sucht Hinweise

Nach einer versuchten Brandstiftung in Husum (Kreis Nordfriesland) sucht die Polizei nach Hinweisen. Unbekannte sollen in der Nacht zum Montag in einem leer stehenden Haus im Erichsenweg ein Feuer gelegt haben. Die Flammen waren nach Angaben der Feuerwehr von selbst erloschen. Zeugen gaben an, gegen Mitternacht drei junge Männer beobachtet zu haben. Sie sollen schwarz gekleidet und zwischen 14 und 20 Jahre alt gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Schiffbrücke bis Freitag gesperrt

In Flensburg ist seit Dienstagmorgen die Schiffbrücke bis voraussichtlich Freitag (30.6.) zwischen Neue Straße und Speicherlinie in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Die Straße wird dort asphaltiert, eine Umleitung ist ausgeschildert. In Fahrtrichtung Norden wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Vor allem im Berufsverkehr kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits am Montag beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 16:30 Uhr

Festival "Ahoi" startet am Freitag

In Flensburg startet am Freitag das dreitägige maritime Kulturfestival "Ahoi". Bis Sonntag gibt es am Hafen unter anderem Kultur, Unterhaltung und Gastronomie. Laut Bastian Basler vom Organisationsteam wird es neben zwei großen Bühnen und deutsch-dänischem Musikprogramm auch ein großes Zelt geben, in dem Kulturveranstaltungen stattfinden. Freitagabend soll zudem eine Lichtershow von Schiffen auf dem Wasser den Hafen zum Leuchten bringen. Yoga und andere Sportkurse finden ebenfalls im Rahmen der Veranstaltung statt. Los geht es am Freitag (30.6.) um 10 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 16:30 Uhr

