Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Årsmøder: Jahrestreffen dänischer Minderheit

Heute startet die 98. Auflage der Årsmøder, der traditionellen dänischen Jahrestreffen in Südschleswig unter dem Motto "Ehrenamt - weil ich es nicht sein lassen kann!". Im Landesteil von der Eider bis an die dänische Grenze gibt es 35 regionale Veranstaltungen, darunter viele Konzerte sowie ein buntes Unterhaltungsprogramm für Erwachsene und Kinder. Die Veranstalter erwarten insgesamt rund 20.000 Besucher. Die Årsmøder werden bis Sonntag gefeiert. Sie finden jährlich seit der Volksabstimmung und Grenzziehung im Jahr 1920 statt. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 11:00 Uhr

"Letzte Generation" verübt auf Sylt Farbattacke in Hotelbar

Anhänger der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" haben in der Bar eines Luxushotels auf der Insel Sylt orangene Farbe versprüht. Laut Polizei hatten am frühen Donnerstagabend sechs Personen im Alter von 19 bis 63 Jahren das Hotel Miramar in Westerland betreten. Dann bewarfen sie im Foyer und auch in der Bar Wände und Inventar mit Farbbeuteln. Außerdem versprühten sie Farbe aus einem präparierten Feuerlöscher. Beamte nahmen die Menschen anschließend fest. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Agri-Photvoltaik für mehr Artenvielfalt in Solarparks

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich am Donnerstag zwei besondere Solarparks im Schleswiger Umland angesehen: In Lottorf sind die Module auf einem Moor aufgebaut, in Klein-Rheide stehen sie weiter auseinander. Damit werde höchstens ein Zehntel mehr an Fläche benötigt, sagte Planer Rene Nissen. "In diesem besonnten Streifen sind über den Sommer sehr viele Pollen und Nektar, viele Vögel, die Artenvielfalt explodiert." Das funktioniere aber nur mit Landwirten statt externen Mähtrupps, weil sie die Mähzeitpunkte kennen und auch die richtigen Maschinen zum Einsatz bringen, so Nissen. Die Vertreter fordern, die schonende Art der sogenannten Agri-Photovoltaik gesetzlich voll anzuerkennen, damit sie zum Regelfall wird. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Air Defender: Pressetag der Bundeswehr in Jagel

Auf dem Militärflugplatz in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) informieren die Bundeswehr und Streitkräfte anderer Staaten am Vormittag über das Großmanöver Air Defender, das in den kommenden beiden Wochen stattfindet. In Jagel haben derzeit neben Deutschland auch die USA, Ungarn, die Türkei, Finnland und Großbritannien Jets stationiert. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

