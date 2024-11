Stand: 18.11.2024 08:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Weihnachtsmärkte starten früher

In diesem Jahr beginnen einzelne Weihnachtsmärkte früher als in den vergangenen Jahren. In Itzehoe (Kreis Steinburg) etwa hatte der "Punschwald" bereits am 1. November geöffnet. In Husum (Kreis Nordfriesland) und Heide (Kreis Dithmarschen) beginnen die Märkte am Montag. Laut Torben Ernst von der Touristinfo in Heide war der Beginn der Heider Winterwelt eine Woche vor dem Totensonntag der ausdrückliche Wunsch der Schausteller. Dort weist die große Holzpyramide nun wieder den Weg zu den 39 Ständen und der Eisbahn, auf der in diesem Jahr 160 Mannschaften im Eisstockschießen antreten werden. Offizielle Eröffnung der Heider Winterwelt ist am Montagabend um 19 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

Verkehrschaos durch Demo der "Letzten Generation"

40 Aktivisten und Aktivistinnen der sogenannten "Letzten Generation" haben am Sonnabend in Itzehoes Innenstadt (Kreis Steinburg) für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatten die Teilnehmer bei der angemeldeten Aktion auf der Kreuzung Breitenburger Straße/Schumacherallee Fahnen und Banner aufgebaut und sie auf diese Weise für mehrere Stunden für den Autoverkehr gesperrt. Sie wollten damit auf den laufenden Prozess vor dem Itzehoer Landgericht gegen vier Mitglieder der "Letzten Generation" aufmerksam machen. Das Fazit der Polizei fiel dennoch positiv aus: Alles sei über die Verkehrsbehinderungen hinaus ruhig über die Bühne gegangen. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

Schwerer Unfall auf A23 durch Graupelschauer

Ein Graupelschauer hat in der Nacht zum Montag auf der A23 für einen schweren Autounfall gesorgt. Nach Angaben der Polizei war ein Pkw zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Nord und Schenefeld (Kreis Steinburg) ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

