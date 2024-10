Stand: 28.10.2024 09:05 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Mobilkran landet bei B430 im Straßengraben

Ein 36-Tonnen Mobilkran ist auf der B430 kurz vor dem Schenefelder Kreisel von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der Kran stürzte dabei um. Nach Angaben der Feuerwehr soll am Montagvormittag die Bergung beginnen. Die Straße zwischen der A23-Auffahrt Schenefeld (Kreis Pinneberg) und Pöschendorf (Kreis Steinburg) bleibt dann für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben des Fahrers war das Heck seines Fahrzeugs ausgeschwenkt. Die Feuerwehr konnte den Mann aus dem Fahrzeug befreien, er kam anschließend vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 09:00 Uhr

Krempe: Butzkies Stahlbau erweitert seinen Standort und investiert 7,5 Millionen Euro

Das Unternehmen Butzkies Stahlbau baut seinen Standort in Krempe (Kreis Steinburg) aus und investiert 7,5 Millionen Euro. Zur Erweiterung gehören unter anderem ein 30 Meter langer Schweißroboter und neue Produktionshallen. Deren Dächer sollen mit Solarpaneelen ausgestattet werden. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hat dem Unternehmen einen Förderbescheid von knapp 770.000 Euro übergeben. Madsen begründete dies damit, dass das Unternehmen 160 Arbeitsplätze sichert und sich für den Wettbewerb rüstet. Die Bauarbeiten sollen planmäßig im Januar 2025 abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 08:30 Uhr

"Legends at the Sea": Vorverkauf für Jan Delay in Büsum startet

Der Vorverkauf für das Open Air Konzert von Jan Delay und seiner Band Disko No.1 in Büsum (Kreis Dithmarschen) ist gestartet. Der Hamburger Hip-Hop, Funk & Soul-Musiker kommt am Sonnabend, den 14. Juni 2025 im Rahmen der Konzertreihe "Legends at the sea" nach Büsum. Die Veranstalter wollen damit an die beiden ausverkauften Open Airs mit Sarah Connor und den Fantastischen Vier anknüpfen. Büsums Tourismuschef Robert Kowitz sagte, die Konzertreihe "Legends at the sea" habe sich mittlerweile zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Das Open Air-Konzert-Wochenende passe perfekt nach Büsum sorge mittlerweile für eine hervorragende Auslastung in den Büsumer Hotels und Pensionen. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 08:30 Uhr

Fußball-Oberliga: Heider SV beendet Hinrunde als "Herbstmeister"

Der Heider SV ist Herbstmeister in der Fußball-Oberliga. Die Heider (Kreis Dithmarschen) gewannen das letzte Hinrundenspiel der Saison mit 3:0 gegen Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Es war der zwölfte Saisonsieg. Mit 37 Punkten nach 15 Spieltagen sind die Dithmarscher Tabellenführer. Zweiter und punktgleich ist Kilia Kiel.Die Itzehoer Eagles hingegen bleiben weiterhin sieglos in der zweiten Basketball-Bundesliga. Mit 79 zu 96 gegen Lok Bernau verloren sie auch ihr fünftes Saisonspiel. Und sind somit Tabellenletzter. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 08:30 Uhr

