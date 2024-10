Stand: 17.10.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gerichtsreform in SH: Zusammenlegung von Gerichten soll Millionen sparen

Nach dem Willen der Landesregierung sollen mehrere Gerichte an einem Fachzentrum konzentriert werden. Betroffen wären davon die vier Sozialgerichte, eines davon in Itzehoe (Kreis Steinburg), und die landesweit fünf Arbeitsgerichte. Es werde deswegen aber keine Entlassungen geben, so Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU). Das Land verspricht sich allein von dieser Maßnahme Einsparungen von rund 63 Millionen Euro. Auch bei den 22 Amtsgerichten könnte es Zusammenlegungen geben. Davon wären die Standorte Itzehoe und Meldorf (Kreis Dithmarschen) betroffen. Entschieden ist das noch nicht, man sei im Austausch mit der Justiz vor Ort, so von der Decken. MIt Zusammenlegungen sei frühestens 2029 zu rechnen. Gegen die Pläne wollen am Donnerstag Nachmittag DGB, Sozialverbände und Richtervereinigungen in Kiel demonstrieren. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 08:30 Uhr

Berufsorientierung mal anders - Hollywood zu Gast in Tönning

Die Eider-Treene-Schule in Tönning (Kreis Nordfriesland) bekommt Besuch aus Hollywood. Der Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Larry Romano wird die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse von Lehrer Michael Nickel besuchen. Er ist seit Jahren mit Larry Romano befreundet und will den Besuch auch als Orientierungshilfe für seine Schüler bei der Berufswahl nutzen. Außerdem wird der Schauspieler seinen neuen Film vorstellen, bei dem er selbst das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2024 | 08:33 Uhr