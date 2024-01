Stand: 15.01.2024 10:34 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Glatteis: 20 Unfälle in SH, A7 bei Quickborn wieder frei

Am Morgen ist es in Schleswig-Holstein zu mehreren Glätteunfällen gekommen. Bei Kollmar (Kreis Steinburg) überschlug sich ein Auto. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mensch dabei leicht verletzt. Unter anderem war die A7 zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn (Kreis Pinneberg) voll gesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben. Dort waren laut Polizei ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Auf der B5 bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) kam ein Lkw von der Straße ab, weshalb die Bundesstraße aktuell in Höhe Grünhof in beiden Richtungen gesperrt ist. Insgesamt zählten die Beamten etwa 20 Glätteunfälle im Land. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 11:00 Uhr

Messerattacke bei Brokstedt: Weitere Zeugen werden gehört

Heute wird der Brokstedt-Prozess am Landgericht Itzehoe im Kreis Steinburg fortgesetzt. Vor fast einem Jahr soll der Palästienser Ibrahim A. in einem Regionalzug bei Brokstedt mit einem Messer zwei Menschen getötet haben. Vier weitere wurden schwer verletzt. Sechs Zeugen sollen heute gehört werden, dazu zählen Justizvollzugsbeamte und Sozialarbeiter. Ibrahim A. lebte vor der Tat in Hamburg und soll nach Angaben seines Verteidigers obdachlos gewesen sein. Vollzugsbeamte und auch die Gewerkschaft der Polizei hatten berichtet, dass er sich aggressiv und unkontrollierbar in der Haft sowohl in Neumünster als auch in Hamburg verhalten habe. Wegen eines anderen Messerangriffs hatte er bereits in Hamburg ein Jahr in Haft gesessen. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

5.000 Teilnehmende bei Bauern-Protesten in Hohenlockstedt

Nach Angaben der Polizei sind am Sonnabend rund 5.000 Teilnehmende zu einer Demonstration auf dem Flugplatz "Hungriger Wolf" in Hohenlockstedt im Kreis Steinburg gekommen. Zu der Aktion hatten der Verein "Land schafft Verbindung" und der Baugewerbeverband aufgerufen. Die Landwirte fordern, dass die Bundesregierung die Streichung der Agrardiesel-Subventionen zurücknimmt. Die Bauwirtschaft verlangt Unterstützung durch den Bund. Heute wollen rund 600 Landwirte zum Abschluss der Protestwoche zur Kundgebung nach Berlin fahren. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Sturmflut an Nordseeküste und in Hamburg erwartet

Experten warnen am Montagmorgen vor einer Sturmflut an der Nordseeküste und in Hamburg. An der Küste soll das Hochwasser etwa einen bis eineinhalb Meter höher als das mittlere Hochwasser sein. In Hamburg wurden Autofahrer aufgefordert, ihre Autos aus gefährdeten Gebiet zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 06:00 Uhr

