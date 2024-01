Stand: 04.01.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Eider, Treene und Stör: Pegelstände noch nicht dramatisch

In Schleswig-Holstein wird bereits am vierten Tag des Jahres die zweite Ostsee-Sturmflut erwartet. In einigen Teilen des Landes ist es schon zu Überflutungen gekommen. In Wrist an der Bramau (Kreis Steinburg) musste die Feuerwehr einen Deich mit Sandsäcken sichern. An Eider und Treene sei die Lage aber noch nicht dramatisch, so die Einschätzung von Mathias Urban vom Eider-Treene-Verband in Pahlen (Kreis Dithmarschen). Lediglich der Oberlauf der Treene mache ihm ein wenig Sorgen. In den anderen Flüssen wie der Stör und der Wilster Au sieht die Lage ähnlich aus: Die Pegel sind hoch, aber die Situation ist noch nicht dramatisch. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

Arbeitslosenzahlen in Dithmarschen und Steinburg fast unverändert

Die Arbeitslosenzahlen in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen haben sich im Dezember im Vergleich zum Vormonat nur geringfügig verändert. Nach Angaben der Agentur für Arbeit in Heide lag die Arbeitslosenquote im Kreis Dithmarschen bei sechs Prozent. Das sind 0,2 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Im Kreis Steinburg liegt die Quote nahezu unverändert bei 5,4 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 5,3 Prozent. Die Arbeitsagentur nannte den Arbeitsmarkt an der Westküste "abwartend". Viele Unternehmen behielten ihre angestammten Arbeitskräfte und stellten weniger ein. Die Zahl der offenen Stellen sei um 30 Prozent zurückgegangen. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Bundesanwaltschaft ermittelt nach mutmaßlicher Sabotage

Im Fall der mutmaßlichen Sabotage der LNG-Pipeline von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Hetlingen (Kreis Pinneberg) ermittelt nun die Bundesanwaltschaft. Das hat eine Sprecherin der Behörde NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Die Pipeline soll Ende November an mehreren Stellen sabotiert worden sein - mit mehreren, nur wenigen Millimetern großen Löchern. Laut der Sprecherin der Bundesanwaltschaft werde nun wegen des Anfangsverdachts einer verfassungsfeindlichen Sabotage ermittelt. Die Pipeline ist etwa 55 Kilometer lang. Sie ist nicht, wie ursprünglich geplant, seit Jahresende in Betrieb. Ob wegen der mutmaßlichen Sabotage oder aus anderen Gründen: Dazu hat sich der niederländische Betreiber auf Nachfrage nicht geäußert. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 06:00 Uhr

