Feuer nach Akku-Explosion in Schule in Marne

An der Reimer-Bull-Schule in Marne (Kreis Dithmarschen) ist am Mittwochmittag in einem Nebenraum der Akku eines E-Bikes explodiert. Es kam laut Wehrführer Nils Petersen zum Brand. Verletzt worden sei niemand. Die Kinder wurden außerhalb der Schule schnell in Sicherheit gebracht. Den Brand hatten einige Lehrkräfte mit einem Feuerlöscher zunächst selbst gelöscht. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Der Raum, in dem das Fahrrad stand, muss nun saniert werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

Friedenskundgebung in Wilster

In Wilster (Kreis Steinburg) haben die Teilnehmer einer Friedenskundgebung unter dem Motto "1.000 Lichter für den Frieden" am Mittwochabend Kerzen gegen Kriege, Gewalt und Hetze angezündet. Dazu hatten sie nach Angaben der Veranstalter 1.000 Kerzen rund um die Kirche aufgestellt. Aufstehen, sich für Frieden und Demokratie stark machen, sei wichtig, sagte ein Sprecher. Die Waffen müssten endlich schweigen - besonders in der Ukraine und im Gazastreifen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

Schleusenkammer in Brunsbüttel: Bauprojekt im Zeitplan

Der Bau der fünften Schleusenkammer in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) verläuft nach Angaben des Wasserstraßen-Neubauamtes planmäßig. Dort haben demnach im November die Arbeiten in der Betonsohle im Unterwasserbereich begonnen. Der erste Abschnitt ist jetzt trotz des Wintereinbruchs im vergangenen Monat fristgerecht fertiggestellt worden. Alle elf Abschnitte der Kammersohle sollen planmäßig in der ersten Jahreshälfte 2024 fertig sein. Die neue Kammer wird 360 Meter lang - damit passen in Zukunft auch große Schiffe durch. Die Arbeiten sollen Ende 2026 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen laut derzeitigen Schätzungen rund 1,2 Milliarden Euro. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

Sturmflut an der Nordseeküste erwartet - Fährbetrieb eingeschränkt

An der Westküste und der Elbe wird das Tief "Zoltan" heute für orkanartige Böen und die Gefahr einer Sturmflut sorgen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet ab dem Mittag mit Windstärke 11. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) geht davon aus, dass mancherorts die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht wird. Die Nordseeinsel Helgoland (Kreis Pinneberg) ist derzeit nicht per Schiff erreichbar. Laut dem Betreiber der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen (Anleger im Kreis Steinburg) könne es zu Einschränkungen kommen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden aber gebeten, ihre Autos vorsichtshalber nicht im Bereich der Anleger stehen zu lassen oder zu parken. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 07:00 Uhr

Geflügelpest in Nordfriesland und Schleswig-Flensburg

In einem gewerblichen Betrieb in Reußenköge im Kreis Nordfriesland ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie das Landwirtschaftsministerium am Mittwochabend mitteilte, bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut eine Infektion mit dem Virustyp H5N1. Um die jeweiligen Betriebe ist eine Sperrzone von 10 Kilometern eingerichtet worden. Das Landwirtschaftsministerium ruft Halterinnen und Halter dazu auf, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 06:00 Uhr

