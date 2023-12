Stand: 15.12.2023 08:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nackt gegen Mobbing in Wacken

Mit dem Projekt "Nackt gegen Mobbing" will ein Verein aus Wacken (Kreis Steinburg) mit Hilfe eines Kalenders ein Zeichen gegen Mobbing setzen. Jeden Monat ist ein Mensch abgebildet, der selbst von Mobbing betroffen war. Parallel erzählen die Macher zu jedem Monat die ganz persönlichen Geschichten und Schicksale der Betroffenen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Kalenders soll ein Bus finanziert werden, der in der Präventionsarbeit und Therapie eingesetzt werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 08:30 Uhr

Resolution für Küstenschutz an der Nordsee

Bei der heutigen Kreistagssitzung in Husum (Kreis Nordfriesland) wollen SPD, SSW und FDP eine Resolution für den Küstenschutz an der Westküste einbringen. Damit wollen die Kreistagsmitglieder der drei Parteien klarstellen, dass es nach der Ostseesturmflut keine neue Gewichtung des Deichschutzes an der Ostseeküste auf Kosten der Westküste gibt. Die Fraktionen befürchten weniger finanzielle Mittel sowie weniger Ingenieure zur Planung von Küstenschutzmaßnahmen. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.12.2023 | 08:30 Uhr