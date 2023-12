Stand: 11.12.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Holcim erhält auf Weltklimakonferenz zwei Preise für Projekt in Lägerdorf

Der Konzern Holcim Deutschland hat auf der derzeit stattfindenden Weltklimakonferenz den "Net-Zero Industries Award" für das Projekt "Carbon2Business" erhalten. Kern des Vorhabens ist es, in Lägerdorf (Kreis Steinburg) bis 2028 eines der ersten klimaneutralen Zementwerke in Betrieb zu nehmen. Dafür baut das Unternehmen eine neue Ofenlinie, die beim Betrieb nur noch hochreines CO2 freisetzen soll. Das könnte zum Beispiel zu Methanol verarbeitet oder als Grundstoff für die chemische Industrie aufbereitet werden. Klimaschützer kritisieren, dass die Öllobby die Konferenz nutze, um vermeintliche technische Lösungen wie das Abscheiden und Speichern von CO2 in den Fokus zu rücken. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Northvolt-Bürgersprechstunde in Heide

Heute Abend findet die letzte Northvolt-Bürgersprechstunde in diesem Jahr statt. Die Entwicklungsagentur Region Heide, das Amt Heider Umland und Investor Northvolt informieren interessierte Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen Stand der geplanten Batteriefabrik am Abend in der "Marktbude" neben der Tourist Info am Heider Südermarkt (Kreis Dithmarschen). Die Vertreter von Northvolt wollen über den Baufortschritt auf dem Grundstück berichten. Arbeiter haben bereits einen Bauzaun auf den Flächen an der B 203 in Lohe-Rickelshof errichtet, außerdem haben sie mit Erdarbeiten auf der Fläche und dem Verlegen einer Erdgas-Pipeline begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Heide: Brahms-Wochen-Programm 2024 steht fest

Bereits seit 1997 lädt die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein zu Veranstaltungen rund um den Komponisten Johannes Brahms in Heide (Kreis Dithmarschen) und Umgebung ein. Denn Brahms Vater stammte aus Dithmarschen. Im nächsten Jahr finden im Rahmen der Brahms-Wochen insgesamt sechs Veranstaltungen von April bis Juni statt. Zum Konzert "Brahms on Brass" kommen am 15. Juni die NDR-Musikpädagogin Christina Dean und das Blechbläser-Quintett NDR Brass nach Heide in die Alte Druckerei von Boyens Medien. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

