Dorffunk-App für Wesselburen

Mit der sogenannten Dorffunk-App will die Gemeinde Wesselburen (Kreis Dithmarschen) mehr Menschen mit aktuellen Informationen aus ihrer Region erreichen. Bisher werden Informationen über Straßensperrungen und öffentliche Sitzungen auf der Homepage sowie in einem Aushangkasten veröffentlicht. Ab Frühjahr kommenden Jahres soll die sogenannte Dorffunk-App zusätzlich eingesetzt werden. Dies wurde am Donnerstag bei der Gemeindesitzung einstimmig beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Termin für Bürgermeisterwahl in Büsum festgelegt

In Büsum (Kreis Dithmarschen) wird am 9. Juni kommenden Jahres, und damit zusammen mit der Europawahl, eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister gewählt. Falls eine Stichwahl nötig werden sollte, wird diese am 30. Juni stattfinden. Die künftige Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird ebenfalls Betriebsleiter des Kurbetriebs in Büsum sein, sagte der amtierende Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum). | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Keine Einigung im Kreistag Heide

Der Agrar- und Umweltausschuss des Kreises Dithmarschen konnte seit der Kommunalwahl im Mai noch nicht zusammentreten. Der Grund: Die AfD hat das Recht, den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter zu stellen. Sechs Mal wurde bereits im Kreistag über einen Kandidaten abgestimmt, es gab aber nie eine Mehrheit für den AfD-Kandidaten. Auch am Donnerstag stimmten nach Angaben einer Kreissprecherin 40 Abgeordnete gegen den von der AfD vorgeschlagenen Kandidaten Joachim Mattes als Vorsitzender sowie als Stellvertreter. Laut Kreissprecherin wird weiterhin in jeder Kreistagssitzung ein Wahlgang durchgeführt, bis es einen Vorsitz und Stellvetreter gibt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Streik führt zu Zugausfällen

Aufgrund des Warnstreiks der Gewerkschaft der Lokführer fahren auf der Marschbahnstrecke zwischen Westerland auf Sylt und Niebüll (Kreis Nordfriesland) nur alle drei Stunden Züge. Für die Strecke von Hamburg nach Itzehoe (Kreis Steinburg) empfiehlt die Bahn die Züge der Nordbahn zu nutzen. Zugverbindungen zwischen Itzehoe und Heide (Kreis Dithmarschen) fallen komplett aus. Zwischen Bad St. Peter-Ording und Husum (beide Kreis Nordfriesland) fahren aufgrund von Baustellen nur Busse. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

