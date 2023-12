Husum: Neugeborenes aus Klinik entführt Stand: 08.12.2023 11:12 Uhr Nachdem ein Säugling von einer Geburtsstation verschwunden war, haben Polizisten ihn in der Wohnung einer 36-Jährigen gefunden. Sie wurde vorläufig festgenommen, das Baby wurde zu seinen Eltern zurückgebracht.

Ein erst wenige Stunden alter Säugling verschwindet - so geschehen gestern Nachmittag im Klinikum Nordfriesland in Husum. Eine Krankenpflegerin hatte am Nachmittag die Polizei informiert. Nach deren Angaben haben etwa 30 Polizistinnen und Polizisten daraufhin sofort mit den Ermittlungen begonnen. Sie befragten im Krankenhaus Zeuginnen und Zeugen und suchten mit Streifenwagen in der näheren Umgebung nach dem kleinen Jungen.

Eltern von Seelsorge betreut

Dabei überprüften die Ermittelnden auch die Besucherinnen und Besucher der Frauenklinik und wurden auf eine 36-Jährige aufmerksam. In deren Wohnung fanden die Polizeikräfte dann gegen 21 Uhr den vermissten Säugling. Das Baby sei wohlbehalten aufgefunden, umgehend untersucht und anschließend zu seinen Eltern zurückgebracht worden, teilte die Polizei mit. Diese seien seelsorgerisch betreut worden.

36-Jährige in psychischem Ausnahmezustand

Die 36-Jährige wurde den Angaben zu Folge vorläufig festgenommen. Sie soll einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein und wurde psychologisch untersucht. Zu den genauen Umständen des Vorfalls wird noch ermittelt.

