Stand: 07.12.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nächster Hilfstransport von Meldorf für die Urkaine startet

In der kommenden Woche wird der nächste Hilfstransport von Meldorf aus in die Ukraine starten. Die Dithmarscher Hilfsorganisation hoelp hat bereits sieben Transporte durchgeführt und 250 Tonnen Hilfsgüter in das Krisengebiet gebracht. Die Menschen dort benötigen laut Alexander Rose von hoelp in erster Linie haltbare Lebensmittel, Medikamente, Windeln, aber auch warme Kleidung, wie zum Beispiel Thermostiefel oder Schlafsäcke und Decken. Neben den Sachspenden wurden auch knapp 80.000 Euro gespendet. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Norderwöhrden wird Mitglied im Abwasserzweckverband Heide

Die Gemeinde Norderwöhrden wird zum 1. Januar fünftes Mitglied im Abwasserzweckverband Heide (beide Kreis Dithmarschen). Das hat der Verband mitgeteilt. Hintergrund ist, dass Norderwöhrden über kein eigenes Kanalisationsnetz verfügt, sondern die 261 Anwohner Kleinkläranlagen betreiben. Wenn die Batteriefabrik von Northvolt tatsächlich gebaut wird, soll das Abwasser der Fabrik in die zentrale Kläranlage des Zweckverbands geleitet werden. Außerdem will Northvolt das Abwasser aus der Region als Kühlwasser für die Produktion nutzen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Norderwöhrden ändert sich dadurch nichts. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Lage auf Straßen entspannt sich weiter

Das einsetzende Tauwetter hat die Lage auf den Straßen weiter entspannt. In der Nacht zum Donnerstag gab es laut Einsatzleitstelle keine weiteren Glätteunfälle. Einen Einsatz gab es jedoch für die Feuerwehr in der Nacht in Krumstedt (Kreis Dithmarschen). 30 Einsatzkräfte mussten zu einem brennenden Traktor in einer Halle ausrücken. Ihnen gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die Halle zu verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

