Stand: 06.12.2023 10:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brokstedt-Prozess: Ermittler sagen vor Gericht aus

Die Verhandlung über die Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt wurde am Dienstag vor dem Landgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) fortgesetzt. Dem Angeklagten Ibrahim A. wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt zu haben. Vor Gericht hat der leitende Ermittler der Mordkommission ausgesagt. Er hatte den Angeklagten noch am Tag der Tat sowohl im Krankenhaus als auch auf dem Weitertransport befragt. Ibrahim A. hätte sich in dieser Zeit sehr ruhig und kooperativ gezeigt und sich nach der Anzahl der Opfer sowie deren Nationalität erkundigt. Auch die mediale Aufmerksamkeit des Vorfalls habe den Angeklagten interessiert, so der Ermittler. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

Winterwetter: weiter Verkehrsbehinderungen

In der vergangenen Nacht gab es laut Polizei in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg insgesamt acht glättebedingte Verkehrsunfälle. Teilweise wurden Autofahrer dabei verletzt, aber niemand schwer. Die Polizei warnt, dass auch auf Autobahnen und Bundesstraßen stellenweise weiter mit Glatteis zu rechnen sei. Aufgrund der Witterungen sei heute Vormittag auch kein Busverkehr in der Mitte Nordfrieslands möglich, teilte das Unternehmen Rohde Verkehrsbetriebe am Morgen mit. Hinzu kommt, dass es heute einen stark eingeschränkten Winterdienst gibt, denn die Beschäftigten des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr sind zum Streik aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

