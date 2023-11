Stand: 30.11.2023 08:46 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Schnee und Warnstreik: Kaum Auswirkungen auf Straßenverkehr

Trotz der eisigen Nacht an der Westküste, teilweise sind die Temperaturen auf bis zu minus 17 Grad gesunken, ist es nach Angaben der Polizei es auf den Straßen zu keinen glatteisbedingten Unfällen gekommen. Auch die Busse fahren planmäßig. Für den Straßenverkehr in der Region hat der landesweite Streik im öffentlichen Dienst, zu dem auch die Straßenmeistereien gehören, offenbar kaum Auswirkungen. Einige Angestellte haben ihre Arbeit seit 0 Uhr niedergelegt. In Husum (Kreis Nordfriesland) sind nur vier von 18 Streufahrzeugen im Einsatz. Auch in Marne und Heide (Kreis Dithmarschen) wird gestreikt. Diejenigen, die nicht streiken, rückten aus, um an den Bushaltestellen zu streuen und um die Radwege frei zu halten, so ein Sprecher der Straßenmeistereien. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

Öl-Unfall NOK: Kostenermittlungen dauert an

Nach dem Ölunfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal im Dezember vergangenen Jahres dauert die Ermittlung der Kosten an. Ein Sprecher des Havariekommandos Cuxhaven sagte, man werde in Kürze alle Rechnungen zusammen tragen, und dann die Ansprüche des Bundes für den Einsatz beim Verursacher geltend machen. Auch die anderen Behörden wie der Landesbetrieb Küstenschutz (LKN) müssen die entstandenen Kosten laut Umweltministerium noch ermitteln. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hatte am Montag bekannt gegeben, dass die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung gegen einen Mitarbeiter der Raffinerie Heide (Kreis Dithmarschen) eingestellt worden sind. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

Westerhever Leuchtturm wieder enthüllt

Das Baugerüst um den Westerhever Leuchtturm (Kreis Nordfriesland) ist nach wochenlanger Verzögerung vollständig abgebaut worden. Wegen der aufwendigen Sanierung des 41 Meter hohen Turmes war er im Juli eingerüstet worden. Die Arbeiten sollten eigentlich bereits im September abgeschlossen sein, mussten aber witterungsbedingt immer wieder unterbrochen werden, so die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Tönning. In etwa 15 bis 20 Jahren stehe die nächste Sanierung an. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:00 Uhr

Kreis Dithmarschen sucht Pflegeeltern für Kinder in Notlage

Der Kreis Dithmarschen sucht Pflegeeltern für Kinder, die in eine Notlage geraten sind und aus ihrer eigentlichen Familie geholt werden müssen. Der Kreis sucht Pflegeeltern, die viel Zeit, Geduld und Liebe mitbringen, sagt Jeanette Niederheide vom Jugendamt Dithmarschen. Insbesondere für Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren sucht sie ein neues Zuhause. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.11.2023 | 08:30 Uhr