Helgoland: Taxibeförderung gesichert

Die Taxibeförderung auf Helgoland (Kreis Pinneberg) ist gesichert. Das hat ein Sprecher der CDU-Fraktion im Pinneberger Kreistag NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Seine Fraktion hatte Mittwochabend einen Antrag gestellt, für die Taxibeförderung eine Lösung zu finden. Der Kreis hatte gefordert, dass der Taxiunternehmer Taxameter in seine drei Inseltaxis einbauen muss. Der hatte daraufhin angekündigt, Ende des Jahres seinen Betrieb wegen Unwirtschaftlichkeit einzustellen. Die Landrätin Elfie Heesch (parteilos) hat jetzt eine Verordnung erlassen, die den Taxibetrieb auf der Insel wie bisher ermöglicht. Lediglich über die genauen Tarife der Beförderung muss noch beraten werden. Damit ist die Weiterführung des Taxibetriebes auf Helgoland gewährleistet, sehr zur Freude von Helgolands Bürgermeister Thorsten Pollmann (parteilos). | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

9. November: Gedenken an NS-Opfer

Der 9. November ist der Jahrestag derReichsprogromnacht 1938. Heute vor 85 Jahren hatten die Nationalsozialisten dazu aufgerufen, jüdische Geschäfte und Synagogen zu zerstören. Seit 1992 haben zahlreiche Gemeinden die sogenannten Stolpersteine in Fußgängerzonen oder auf anderen Plätzen verlegt. Sie sollen an die Bürger und Bürgerinnen erinnern, die in der jeweiligen Gemeinde gelebt haben und Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden. Unter anderen erinnern elf Stolpersteine an Itzehoer Bürger (Kreis Steinburg), in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) sind es 30, in Heide (Kreis Dithmarschen) sieben. Und auch auf Helgoland wurden sechs Stolpersteine verlegt. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

Klappbrücke in Heiligenstedten wird gesperrt

Die Klappbrücke in Heiligenstedten (Kreis Steinburg) wird am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr für den Verkehr voll gesperrt, das teilte die Steinburger Kreisverwaltung mit. Der Grund sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

Busausfälle: In Glückstadt fehlen Fahrer

In und um Glückstadt (Kreis Steinburg) ist es in den vergangenen Tagen zu Unregelmäßigkeiten im Busbetrieb gekommen. Allein am Mittwoch fielen dort nach Angaben des Kreises 17 Verbindungen aus. Davon betroffen sind auch Schüler der Glückstädter Schulen. Grund für den Verbindungsausfall ist laut Omnibusbetrieb Rathje der Krankenstand bei den zuständigen Busunternehmen auf der einen Seite und der Fachkräftemangel auf der anderen. Fahrgäste können sich über ausfallende Verbindungen täglich in der HVV-App informieren. Schulen sollen vom Kreis per Mail informiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 16:30 Uhr

