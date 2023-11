Stand: 08.11.2023 09:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Viele Apotheken in der Region bleiben heute dicht

Wie im ganzen Land bleiben auch an der Westküste heute bis auf einige Notdienste sämtliche Apotheken wegen einer Protestaktion geschlossen. Laut Apothekerverband SH können viele ihre Beschäftigen nicht mehr angemessen bezahlen, weil ihnen beim Verkauf der Arzneien zu wenig Gewinn bleibt. Allein in diesem Jahr hätten bereits 50 Apotheken aus betrieblichen Gründen schließen müssen. Elisabeth Mürnseer von der Landhaus Apotheke in Itzehoe sagte: "Wir haben derzeit die Situation, dass die Patienten im Kreis Steinburg schon jetzt 20 Kilometer zur nächsten Notapotheke fahren müssen." Das sei keine geeignete Situation für die Kunden, so Mürnseer. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Pinneberger Kreistrag befasst sich mit Taxi-Regelung auf Helgoland

Der Kreistag in Pinneberg beschäftigt sich heute Abend mit dem Streit über Taxen auf Helgoland. Die CDU-Fraktion fordert in einem Antrag, dass eine geltende Sondergenehmigung erweitert wird und, dass auf der Insel der herkömmliche Taxi-Tarif nicht gelten muss - sondern auch hier eine Sonderregelung greift. Normalerweise ist Helgoland autofrei. Ein Unternehmen hat eine Sondergenehmigung für drei Taxen, die über die Insel fahren dürfen. Darüber streiten seit nun fast einem Jahr Unternehmen und Kreis. Der Unternehmer will seinen Taxibetrieb einstellen, sollte das Problem nicht gelöst werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Kurzfristige Termine bei Grippe-Impfaktion im Kreis Steinburg

Der Kreis Steinburg bietet im Gesundheitsamt in Itzehoe heute kostenfreie Grippeschutzimpfungen an. Freie Termine gibt es laut Verwaltung noch den gesamten Vormittag bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung vor allem Menschen über 60, Personen mit chronischen Krankheiten und deren Kontaktpersonen, medizinischem Personal und Schwangeren. Eine Anmeldung ist über die Internetseite des Kreises oder telefonisch möglich. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

