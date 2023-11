Stand: 07.11.2023 09:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein angekündigt. Eine Demonstration startet um 11 Uhr in Schleswig. Auch Mitarbeitende an der Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen), an der Europa Universität Flensburg und zum Teil am Schloss Gottorf (Kreis Schleswig-Flensburg) sind zum Streik aufgerufen. Ver.di fordert unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst - mindestens aber 500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

Northvolt-Gelände wird Baustelle

Das Northvolt-Gelände an der B203 in Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) wird immer mehr zur Baustelle - obwohl die finale Investitonsentscheidung des schwedischen Unternehmens für eine Batteriezellenfabrik nach wie vor fehlt. Mitarbeitende eines Bauunternehmens haben jetzt mit ersten Vorarbeiten auf der Fläche begonnen. Sie regeln auch die Zufahrt zur Baustelle, sodass eine Durchfahrt zur Biogasanlage nicht mehr möglich ist. Gut 50 Hektar und damit fast die Hälfte der Gesamtfläche sind eingezäunt worden. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

