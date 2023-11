Stand: 06.11.2023 08:40 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Schutzstation Wattenmeer gegen Kürzung bei Freiwilligendiensten

Für die Schutzstation Wattenmeer engagieren sich jedes Jahr etwa 100 hauptsächlich junge Menschen als Freiwilligendienstleistende allein für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Laut Plänen der Bundesregierung sollen die bisherigen Mittel von knapp 330 Millionen Euro auf 250 Millionen im kommenden Haushaltsjahr reduziert werden. Diese Kürzung würde die Anzahl der Freiwilligenstellen auch in der Schutzstation deutlich reduzieren, was zu erheblichen Einschnitten in der Umweltbildung und der Gebietsbetreuung führen würde. Nun appellieren die Mitarbeitenden der Schutzstation in einem in einem offenen Brief an die zuständigen Bundestagsabgeordneten, die Kürzungen zu überdenken. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 08:30 Uhr

Festgottesdienst für Bischöfin Steen in Schleswig

Seit dem 1. November ist Nora Steen Schleswiger Bischöfin und leitet den Sprengel Schleswig und Holstein, zu dem insgesamt acht Kirchenkreise, darunter auch Dithmarschen und Nordfriesland gehören Mit eine Festgottesdienst im Schleswiger Dom wurde sie gestern als Bischhöfin eingeführt. Die Theologin wurde im Juni von der Landessynode der Nordkirche zur Nachfolgerin von Bischof Gothart Magaard gewählt. Die 46-Jährige gehört zu den jüngsten leitenden Geistlichen in Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 08:30 Uhr

Batteriefabrik bei Heide: Northvolt sperrt erste Straßen

Für die geplante Batteriefabrik in Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) gibt es dort nun erste Strassen-Sperrungen. Von heute an sind Teilbereiche der Straßen "Blauer Lappen" und "Dellweg" für den Verkehr gesperrt. Entsprechende Hinweisschilder seien vor Ort aufgestellt worden, teilte ein Sprecher der Firma Northvolt mit. Grund für die Sperrungen ist der LKW-Verkehr in Zusammenhang mit dem Abriss der seit Jahren ungenutzten Biogasanlage, die sich direkt auf dem Gelände befindet. Northvolt plant auf einer 110 hektar großen Fläche an der B 203 in Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden den Bau einer Batteriezellenfabrik. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 08:30 Uhr

Notfallseelsorge im Kirchenkreis Münsterdorf: Stelle unbesetzt

Nach der Verabschiedung der Pastorin Klieforth im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf bleibt deren halbe Stelle als Koordinatorin der Notfallseelsorge im Kreis Steinburg erst einmal unbesetzt. Der letzte große Einsatz der Notfallseelsorger war nach der Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt, aber es gibt auch viele Einsätze im häuslichen Bereich. Propst Steffen Paar wird nun ein Konzept erarbeiten, wie die Notfallseelsorge in Zukunft angeboten werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 08:30 Uhr

