Stand: 27.10.2023 16:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Polizei nimmt verurteilten Vergewaltiger in Itzehoe fest

Fahndungserfolg der Polizei: Ein 28-Jähriger aus Itzehoe im Kreis Steinburg war seit einem Jahr untergetaucht, um sich seiner Haftstrafe zu entziehen. Das Landgericht Itzehoe hatte ihn wegen Vergewaltigung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Doch er trat seine Haft nicht an. Nach umfangreicher Fahndung hat ihn die Polizei Donnerstagabend in der Wohnung eines Bekannten in Burg festgenommen. Jetzt sitzt der Mann in der JVA Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 16:30 Uhr

Unfall bei Elmshorn: Autofahrer verletzt 15-Jährige schwer

In Kölln-Reisiek nahe Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist am Donnerstagabend ein 15 Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Als sie gegen halb neun die Wittenberger Straße überqueren wollte, hatte sie ein Auto erfasst. Sie prallte erst gegen die Windschutzscheibe und wurde von dort in den Graben geschleudert. Rettungskräfte brachten die junge Frau schwer verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Sanitäter nicht. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Polizei hatte die Straße, die zwischen der A23 und Elmshorn Richtung Hohenfelde (Kreis Steinburg) verläuft, für eine Stunde gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 16:30 Uhr

100 Jahre Radio - Auch an der Westküste wird gefeiert

In diesen Tagen feiert das Radio sein 100-jähriges Bestehen und das unter ganz unterschiedlichen Aspekten. Einer davon ist der Offene Kanal. Landesweit gibt es davon vier, der Offene Kanal (OK) Westküste sendet seit 1997 aus Heide (Kreis Dithmarschen). Inzwischen ist das Team auf sieben Mitarbeitende angewachsen und der OK Westküste hat sich aus dem Image des reinen Nischensenders für Hobbymoderatoren herausgearbeitet. Für den Leiter Andreas Guballa ist der offene Kanal Westküste einer der wenigen Anbieter überhaupt im Bereich Medien an der gesamten Westküste. "Hier kann man sich ausprobieren: Mal zwei Wochen reinschnuppern oder auch ein ganzes freiwilliges soziales Jahr." | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 16:30 Uhr

Neuer Beruf: "Physician Assistants" sollen Ärzte unterstützen

Am Freitag haben am Westküstenklinikum die ersten 22 Physician Assistants - zu deutsch Arzt-Assistenten - ihre Abschluss-Zeugnisse erhalten. Sie sollen im Alltag Medizinerinnen und Mediziner unterstützen, damit die sich mehr um ihre Kernaufgaben kümmern können. Sie führen beispielsweise Vorgespräche mit Patienten, machen Ultraschall-Untersuchungen und schreiben Arztbriefe. Das Westküstenklinikum führt das Studium zusammen mit einer privaten Hochschule in Gera durch. Heide (Kreis Dithmarschen) ist der einzige Ausbildungsort für Physician Assistants in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 15:00 Uhr

Ermittlungen zu Frachterkollision laufen an

Nach der Kollision von zwei Frachtern zwischen Helgoland und Langeoog, geht die Suche nach der Unfallursache weiter. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt in dem Fall wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Schiffsverkehrs, sagte eine Behördensprecherin. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung teilte mit, es würden derzeit verkehrssichernde Maßnahmen getroffen. Es sei noch nicht klar, ob das Wrack geborgen werden müsse und was mit den knapp 127 Kubikmetern Schiffsdiesel passieren würde, die noch im Wrack sind, so die Sprecherin weiter. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein: Leben an Westküste am günstigsten

Das Leben in Dithmarschen, Nordfriesland und Steinburg ist erheblich günstiger als in anderen Teilen Schleswig-Holsteins. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Das liege vor allem an den hohen Wohnkosten rund um Hamburg, wie in den Kreisen Stormarn und Pinneberg. Dort ist das Wohnen um über 30 Prozent teurer als beispielsweise in Dithmarschen, wo es am günstigsten ist. Steinburg, Nordfriesland, der Kreis Schleswig-Flensburg sowie Rendsburg-Eckernförde gehören laut Studie ebenfalls zu den günstigeren Wohngegenden. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Rekord-Beteiligung beim Dithmarscher Innovationspreis

Beim Dithmarscher Innovationspreis "Plietsche Lüüd" sind in diesem Jahr 25 Projekte in drei Kategorien eingereicht worden: von Hilfe für Menschen in finanzieller Not über Entspannung mithilfe von Alpakas bis hin zu Unterstützung älterer Menschen beim Einstieg in die digitale Technik. Wer am 9. November als Gewinner in den drei Kategorien ausgezeichnet wird, entscheidet ein Online-Voting. Bis zum 29. Oktober kann noch abgestimmt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.10.2023 | 16:30 Uhr