GV Norderwöhrden: Knappe Zustimmung für Northvolt-B-Plan-Entwurf

Nach der Gemeinde Lohe-Rickelshof hat Donnerstagabend auch die Gemeindevertretung Norderwöhrden (beide Kreis Dithmarschen) einer erneuten Auslegung der B-Pläne für die geplante Batteriefabrik von Northvolt zugestimmt. Laut einem Sprecher des Amtes Heider Umland fiel die Entscheidung mit vier zu drei Stimmen knapp aus. Zwei der neun Gemeindevertreter duften wegen Befangenheit nicht mit abstimmen. Die Bebauungspläne müssen erneut öffentlich ausgelegt werden, weil sich nach den Stellungnahmen von Verbänden und Anwohnern ein Änderungsbedarf ergeben habe, so der Sprecher weiter. Am 16.Oktober soll dann die erneute vierwöchige Auslegung der Planungsunterlagen im Amt Heider Umland und im Internet beginnen. Erst wenn die Auslegung beendet ist, kann das notwendige Bauleitplanverfahren für die Batteriefabrik auf den Flächen der beiden Gemeinden abgeschlossen werden. Am Ende würde dann das Baurecht für den Investor Northvolt stehen, das ist eine gesetzlich vorgeschriebene Grundvoraussetzung für derartige Bauvorhaben. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 8:30 Uhr

Kleinkind fällt in Itzehoe in die Stör

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Donnerstagabend in Itzehoe (Kreis Steinburg) einen Vater und seinen fünfjährigen Sohn aus der Stör gerettet. Laut einer Polizeisprecherin wollte der 45-jährige Mann mit seinem Sohn an der Stör unter der Eisenbahnbrücke angeln, als der Sohn in einem unbeobachteten Moment in die Stör fiel. Beide konnten sich dann laut Polizei auf ein freistehendes Stück Land an einem Brücklenpfeiler circa vier Meter vom Ufer der Stör entfernt retten. Feuerwehrleute brachten Vater und Sohn dann mit einem Boot wieder an Land. Beide blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 8:30 Uhr

Keine Fähren von Büsum nach Helgoland

Die Personenfähren von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland fallen am Freitag wegen der Wettervorhersage mit einer Sturmwarnung für die Nordsee aus. Bereits gekaufte Fahrkarten können nach Angaben der Reederei Adler-Eils am Ticket-Schalter in Büsum zurück gegeben werden. Vor exakt einem Jahr fielen die Fähren nach Helgoland auch aus und der Katamaran Nordlicht beendete seine Fahrten von Cuxhaven nach Helgoland. Die Reederei erklärte damals, Wind und Wetter sowie die gestiegenen Energiekosten hätten zu der Entscheidung geführt. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 8:30 Uhr

