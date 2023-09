Stand: 22.09.2023 09:51 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Glückstadts Bürgermeister fordert Stopp der Zuweisung von Geflüchteten

Der Bürgermeister von Glückstadt (Kreis Steinburg) Rolf Apfeld (parteilos) fordert im Zusammenhang mit der geplanten Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete, dass das Land die reguläre Zuweisung an seine Stadt vorübergehend aussetzt. Laut Apfeld habe Glückstadt bereits 100 Wohnungen zur Unterbringung angemietet, mit der vom Land geplanten Erstaufnahme würden dann noch bis 600 Geflüchtete dazukommen. Eine zusätzliche Belastung durch weitere zugewiesene Geflüchtete sei der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr zuzumuten, so Apfeld. Heute Abend kommt Sozialministerin Aminata Tour nach Glückstadt. Um 18 Uhr beginnt eine Infoveranstaltung zur geplanten Erstaufnahmeeinrichtung in der Stadtkirche. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Infoveranstaltung zum Klima auf Eiderstedt

Am Freitagabend hat das Dialog-Projekt "Eiderstedter Zukunftsschnack" in Garding (Kreis Nordfriesland) begonnen. Dprt sollen Unklarheiten zu den Themen Windkraft und Landschaftsbild, Tourismus und Artenschutz geklärt werden. Drei Wochen lang sollen Vertreter verschiedener Interessen in mehreren Workshops Lösungen ausloten, die für alle tragfähig sind. Laut Amt Eiderstedt gibt es vergleichbare Veranstaltungen zu anderen Themen im Land, die sehr erfolgreich verliefen. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Mann bei Baustellenunfall in Brunsbüttel leicht verletzt

Bei Arbeiten auf einer Baustelle in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist gestern Nachmittag ein Mann in einer Grube bis zum Brustkorb im Sand verschüttet worden. Das hat die Feuerwehrleitstelle bestätigt. Die Einsatzkräfte konnten den Mann befreien. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

