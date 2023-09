Stand: 07.09.2023 09:09 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Volle Quartiere zum Spätsommer an der Westküste

Die aktuellen Temperaturen von bis zu 30 Grad sorgen momentan für eine gute bis sehr gute Auslastung in den Urlaubsorten an der Nordseeküste. So meldet zum Beispiel Büsum im Kreis Dithmarschen eine Belegungsquote von 93 Prozent. Laut Tourismuschef Robert Kowitz gab es im Vergleich zum August im Vorjahr bereits ein Plus von über 20.000 Übernachtungen. Auch St.Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) meldet eine starke Nachfrage, viele kurzfristige Buchungen sorgten für gute Zahlen bei Hoteliers und Vermietern von Ferienwohnungen, so Karsten Werner vom Hotel und Gaststättenverband. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Itzehoe erhält Pumptrack

Die Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) bekommt eine Anlage für Mountainbike-Fahrerinnen und Fahrer, einen sogenannten Pumptrack. Spezialisten haben in den vergangenen Wochen die Strecke auf dem ehemaligen Planschbeckengelände in der Stadtmitte angelegt. Die Mountainbike-Bahn ist bereits fertiggestellt worden, die offizielle Eröffnung ist für den kommenden Dienstag geplant. Dazu wird auch der Bürgermeister Ralf Hoppe (CDU) erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Schwerer Unfall in Friedrichskoog

Laut einem Sprecher der Leitstelle West sind am Donnerstagnachmittag zwei Pkw auf der Hauptstraße von Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Ein aus Richtung Ortszentrum Friedrichskoog kommender Pkw soll dabei zu weit über den Mittelstreifen geraten sein, woraufhin es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Einer der Wagen wurde gegen einen Baum im anliegenden Graben geschleudert. Der Fahrer blieb unverletzt, die beiden Beifahrerinnen wurden leicht verletzt in das Westküstenklinikum nach Heide gebracht. Der Fahrer des zweiten Wagens blieb ebenfalls unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

