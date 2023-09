Stand: 05.09.2023 09:05 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Rumänen in Wesselburen: Taskforce soll Probleme lösen

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) soll eine neu gegründete Taskforce dabei helfen, dass es zwischen Einwohnern und den vielen Rumänen im Ort nicht mehr zu Problemen kommt. Nach Angaben von Bürgermeister Holger Ehlers (CDU) leben und arbeiten in der Kleinstadt zeitweise bis zu 3.000 rumänische Gastarbeiter als Erntehelfer oder auf Schlachthöfen. Wesselburen hat 3.500 Einwohner. Nach Feierabend sollen sie laut Bürgermeister laute Partys feiern, Tiere in Hinterhöfen schlachten, Straßen zuparken und ihre Notdurft draußen verrichten. Der Kreis Dithmarschen hat im Juli vier zusätzliche Stellen für Streetworkarbeit bewilligt, von denen auch Wesselburen profitieren soll. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:30 Uhr

Brokstedt-Prozess: Weitere Zeugenbefragung geplant

Am zweiten Brokstedt-Prozesstag nach der Sommerpause werden am Dienstag weitere Fahrgäste aus dem Regionalzug befragt. Bisher haben mehr als 20 Zeugen ausgesagt, darunter auch Polizisten und Ersthelfer. Durch die Aussagen will das Gericht nachvollziehen, was sich Ende Januar in dem Regionalzug kurz vor und an der Haltestelle Brokstedt (Kreis Steinburg) abgespielt hat. Der Angeklagte Ibrahim A. soll mit einem Messer eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen getötet und mehrere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. Ihm wird deshalb zweifacher Mord und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:30 Uhr

Freibäder verlängern Saison

Sonnenschein und um die 30 Grad erwarten die Schleswig-Holsteiner noch bis zum Rest der Woche. Das haben zwei Freibäder in der Region zum Anlass genommen, ihre Saison noch zu verlängern. Das Freibad in Hennstedt im Kreis Dithmarschen verlängert bis einschließlich Donnerstag. In Wesselburen hat das Freibad sogar noch bis einschließlich 17. September geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:30 Uhr

Meldorfer Erdbeckenspeicher ist fast fertig

Nach dänischem Vorbild entsteht in Meldorf (Kreis Dithmarschen) der erste Erdbeckenspeicher Deutschlands. Zwischen der Druckerei und einer Biogasanlage haben Techniker bereits ein Becken ausgehoben, in dem bis zu 50 Millionen Liter Wasser nicht mit Gas, sondern mit Abwärme auf 85 Grad erhitzt und dann in die Heizungen der Meldorfer Bewohner gepumpt werden. Der Speicher soll einmal für 400 Haushalte die Energie für Heizung und Warmwasser liefern. Der Vorteil für die Meldorfer: Die Heizkosten bleiben über Jahre konstant. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 19:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.09.2023 | 08:30 Uhr