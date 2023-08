Stand: 31.08.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Grundstückentwicklungsgesellschaft für Northvolt geplant

Für die geplante Batteriezellenfabrik der Firma Northvolt hat der Finanzausschuss des Kreises Dithmarschen der Gründung einer Grundstücksentwicklungsgesellschaft mit großer Mehrheit zugestimmt. Mit der Gesellschaft sollen notwendige Flächen für Zulieferbetriebe gekauft und erschlossen werden. Den endgültigen Beschluss trifft der Dithmarscher Kreistag Ende September. Die endgültige Investitionsentscheidung von Northvolt für das 4,5 Milliarden-Projekt steht nach wie vor aus. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

Getreidesilo-Brand in Wesselburen: Feuer ist aus

Am Donnerstagmorgen vermeldet ein Feuerwehrsprecher in Pinneberg den Erfolg: "Das Feuer in der Trocknungsanlage ist aus." In der Nacht konnte das Feuer in einem Getreidesilo in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) schließlich gelöscht werden. Bereits am Dienstag war der Turm, in dem rund 30 Tonnen Getreide lagerten, in Brand geraten. Seitdem waren insgesamt 500 Einsatzkräfte vor Ort - zeitweise waren 200 Frauen und Männer gleichzeitig mit den schwierigen Löscharbeiten beschäftigt. Zwischenzeitlich galt der Turm als einsturzgefährdet. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

