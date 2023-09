Stand: 01.09.2023 10:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Silo-Brand in Wesselburen: Einsatz läuft immer noch

Der Einsatz der Feuerwehren in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) läuft weiter. Seit vier Tagen brennt es in einem Getreidesilo. Am Donnerstag kam dann das Löschgerät "Cobra" zum Einsatz, mit dem durch Baumaterialien geschnitten werden kann. Feuerwehrsprecher Dennis Renk zeigt sich optimistisch, dass der Brand bald gelöscht ist. Bisher waren nach Angaben der Einsatzleitung mehr als 550 Frauen und Männer von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Die Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

Krempe: Vater lässt achtjährigen Sohn Auto fahren

Ein acht Jahre alter Junge ist in Krempe (Kreis Steinburg) mit dem Auto seines Vaters gefahren - mit dessen Erlaubnis. Ein Zeuge rief am Mittwochabend die Polizei, nachdem er den Jungen im fahrenden Auto gesehen hatte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Junge allein unterwegs. Der Achtjährige parkte nach weiteren Angaben das Auto, noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Der Vater des Jungen bestritt laut Polizei zunächst, dass er seinen Sohn habe fahren lassen. Später habe er sich aber entschuldigt. Er werde nun strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, sagte eine Polizeisprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

