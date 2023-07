Stand: 14.07.2023 09:16 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Start der Sommerferien in SH: Staus an der Westküste erwartet

Heute beginnen die Sommerferien in Schleswig-Holstein, laut Polizei ist dadurch auf vielen Straßen mit Stau zu rechnen. So dürfte es nach Angaben Sprecherin vor allem auf der A23 in Nordrichtung voll werden. Auch auf der B203 in Richtung Büsum (Kreis Dithmarschen), der B202 nach St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) und der B5 zu den Inseln und Halligen muss demnach mit Stau gerechnet werden. Gleichzeitig sorgen die Urlauberinnen und Urlauber für volle Quartiere. Büsums Tourismuschef Robert Kowitz sagte, jetzt liefen die beiden buchungsstärksten Wochen des Sommers - mit einer Auslastung von 96 Prozent. Auch in St. Peter-Ording gibt es nur noch einige wenige freie Betten. Gäste sollten nicht spontan anreisen, sondern sich vorher im Internet informieren. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

LNG-Terminal in Brunsbüttel speist bisher wenig LNG ins Netz ein

Über das Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist laut Bundesnetzagentur bisher weniger Erdgas importiert worden als über die beiden anderen deutschen LNG-Terminals. Demnach wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 5,2 Terawattstunden Gas eingespeist. Das entspricht einem Anteil von etwa 15 Prozent an den 33,8 Terawattstunden, die insgesamt in Deutschland in dieser Zeit via LNG-Terminals eingespeist wurden. Etwa 21,8 Terawattstunden kamen über Wilhelmshaven in Niedersachsen, knapp sieben Terawattstunden flossen über Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern ins Netz. Die Terminals machen allerdings erst einen Bruchteil der deutschen Gasimporte aus. So importierte Deutschland im ersten Halbjahr 2023 rund 526 Terawattstunden Gas. Der Anteil der LNG-Terminals daran beträgt 6,4 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

Einbruch in Heider Schulgebäude

Nach früheren Vorfällen von Vandalismus und Einbrüchen an Schulen in Heide hat es erneut einen Vorfall in der Dithmarscher Kreisstadt gegeben. Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte in die Förderschule am Schulzentrum Heide-Ost eingedrungen. Der oder die Täter beschädigten demnach in der Nacht zum vergangenen Mittwoch zwischen 1.30 und 4.30 Uhr ein Fenster an dem Gebäude in Friedrich-Elvers-Straße. Außerdem wurden mehrere Räume durchwühlt. Bisher steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Der Sachschaden beträgt nach ersten Angaben mehr als tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch in die Förderschule geben können, sollen sich bei der Polizei in Heide melden. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.07.2023 | 08:30 Uhr