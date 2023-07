Stand: 13.07.2023 08:58 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Albersdorf: Ärger im Freibad - drei Frauen erhalten Hausverbot

Ärger im Freibad in Albersdorf (Kreis Dithmarschen). Drei Frauen hatten dort mehrfach gegen die Hausordnung verstoßen. Nach Angaben der Polizei hatten sie unter anderem mit ihren Handys im Badebereich gefilmt und waren in Straßenkleidung ins Becken gesprungen. Die Freibadleitung alarmierte daraufhin die Polizei. Die sprach gegen die Frauen im Alter von 36, 26 und 21 Jahren Platzverweise und ein Hausverbot aus und begleitete sie nach draußen. Die Drei erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 08:30 Uhr

Heide: Digitalisierung im Handel - DigitalMobil kommt

Heute kommt das DigitalMobil nach Heide. Die Digitalisierung im Handel spielt eine immer wichtigere Rolle. Um die Möglichkeiten der Digitalisierung und die Technologien, die damit in Verbindung stehen, besser zu verstehen, haben Handeltreibende am Donnerstag ab 18:30 Uhr in der Marktbude in Heide die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. Das DigitalMobil ist bundesweit unterwegs und demonstriert an konkreten Beispielen, wie der digitale Handel funktioniert. Interessierte können das im DigitalMobil auch selbst ausprobieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 08:30 Uhr

Acht Monate alter Säugling allein im Zug nach Sylt unterwegs

Ein acht Monate altes Baby im Kinderwagen ist in einem Zug Richtung Sylt eine Station lang ohne seine Mutter unterwegs gewesen. Die Mutter wollte am Mittwoch laut Polizei mit ihrem Kind am Bahnhof in Elmshorn (Kreis Pinneberg) in eine Regionalbahn steigen. Nachdem sie bereits den Kinderwagen samt dem Mädchen in den Waggon geschoben hatte, stieg sie nochmals aus, um ihr Fahrrad zu holen. In diesem Moment schlossen sich die Türen des Zuges und die Bahn fuhr ab. Die Bundespolizei konnte das Baby aber beim nächsten Halt in Itzehoe (Kreis Steinburg) wohlbehalten vom Zugbegleiter übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 08:00 Uhr

Drei Kälber bei Feuer in Puls gestorben

In Puls (Kreis Steinburg) ist die Feuerwehr seit der Nacht im Einsatz. Laut Leitstelle war eine Halle auf dem Gelände des Biomassekraftwerks in der Meiereistraße in Brand geraten. Ursache war möglicherweise ein technischer Defekt. In der Halle waren neben Maschinen und Stroh auch Kälber untergebracht, drei Tiere kamen ums Leben. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich. Menschen wurden nicht verletzt.| NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 06:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

