Dithmarschen: Fünf E-Busse im Einsatz

Im Kreis Dithmarschen sind ab sofort fünf E-Busse im Einsatz, und zwar im Raum Heide und Meldorf. Die Fahrzeuge der Autokraft haben eine Reichweite von etwa 250 Kilometern und sind hochmodern ausgestattet. Es handelt sich um barrierefreie Niederflurbusse, die genügend Platz bieten, zum Beispiel für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen. Außerdem gibt es beleuchtete Haltewunschtasten mit Blindenschrift, kostenloses W-Lan und USB-Anschlüsse an allen Sitzplätzen. Zusammen mit der DB Regio Bus Nord GmbH will der Kreis Dithmarschen damit sowohl ein umweltfreundliches Zeichen setzen als auch den ÖPNV im Kreisgebiet attraktiver machen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

Storchenbilanz 2023

Das Jahr 2023 scheint für die Storchenpopulation ein sehr erfolgreiches Brutjahr zu werden. Landesweit habe sich die Zahl der aufgezogenen Jungstörche von 660 im vergangenen Jahr bereits jetzt auf 770 erhöht, so Storchenbetreuer Jörg Heyna aus Lohe, der die Population statistisch betreut. Einige Zahlen fehlten aber noch. In Dithmarschen seien seit langer Zeit wieder 100 Jungstörche aufgezogen worden, genau wie im Kreis Steinburg. Lediglich im Kreis Nordfriesland sei die Zahl mit 15 gleich geblieben. "Es gab eine sehr lange trockene Witterung im Frühling und dieses Jahr scheint ein gutes Mäusejahr zu sein. Es gibt immer mehr Störche, die nicht nach Afrika, sondern nach Spanien, Portugal oder Südfrankreich ziehen. Sie kommen früher und fitter hier an." | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

