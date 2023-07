Stand: 03.07.2023 10:40 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Mehrere Vollsperrungen am Wochenende

Auf der A23 hat es am Wochenende mehrere Vollsperrungen gegeben. Am Sonnabend überschlug sich zwischen Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Schenefeld (Kreis Pinneberg) ein Auto. Fahrer und Beifahrer wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Itzehoe (Kreis Steinburg) gebracht. Am Sonntag war die Autobahn Höhe Hohenfelde (Kreis Steinburg) in Richtung Hamburg voll gesperrt. Dort hat ein Auto gebrannt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:30 Uhr

Helgoland-Fähre fällt aus - Karten bleiben gültig

Wegen des Sturms fallen heute alle Fahrten der MS "Fair Lady" nach Helgoland (Kreis Pinneberg) aus. Das teilte die Reederei mit. Die Fahrkarten können auf einen anderen Tag umgebucht werden. Eine Erstattung der Tickets ist demnach auch möglich. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:30 Uhr

Veranstalter zufrieden mit CSD in Kellinghusen

Am Sonnabend hat die Stadt Kellinghusen im Kreis Steinburg zum ersten Mal den Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Die Veranstalter sind nach eigenen Angaben zufrieden. Demnach haben etwa 300 Menschen die Parade besucht. Schirmherr war der homosexuelle Probst Steffen Paar. Der CSD soll in Zukunft auch in weiteren Dörfern im Kreis Steinburg stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:30 Uhr

Starker Wind sorgt für Feuerwehreinsätze in SH

Der starke Wind am Sonntag hat laut Leitstelle für 45 Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt: Allein im Bereich der Rettungsleitstelle West gab es mehrere Dutzend Einsätze. Unter anderem war zwischen Albersdorf und Schafstedt (Kreis Dithmarschen) in Richtung Süden ein Baum auf die A23 gefallen. Unfälle gab es deshalb aber nicht. Der deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch heute vor Sturmböen an der Nordseeküste. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:00 Uhr

Polizei verfolgt Autodieb über 42 Kilometer

Im Kreis Schleswig-Flensburg hat sich ein Autodieb am Sonntag über 42 Kilometer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In Schleswig hatten Polizistinnen und Polizisten ein Auto entdeckt, dass zuvor in Heide (Kreis Dithmarschen) gestohlen worden war. Als sie den Fahrer stoppen wollten, gab dieser Gas. Zwischenzeitlich versuchten vier bis fünf Streifenwagen, den Wagen zu stoppen. Bei Süderbrarup legten die Einsatzkräfte dann einen Stopstick, eine Art Nagelgürtel, aus und der Wagen kam zum stehen. Der Fahrer versuchte, zu Fuß zu fliehen, die Beamtinnen und Beamten nahmen den jungen Mann jedoch fest. Er soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 07:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.07.2023 | 08:30 Uhr