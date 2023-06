Stand: 30.06.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nach Öl-Unfall im NOK: Weitere Ermittlungen notwendig

Zwei Wochen lang war der Nord-Ostsee-Kanal Ende vergangenen Jahres gesperrt, nachdem bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) Roh-Öl ausgelaufen war. Im Anschluss an die Freigabe hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Zentrale Frage dabei: Wie konnte das Leck auftreten und wer ist dafür verantwortlich? Nun hat die Staatsanwaltschaft einen neuen Stand mitgeteilt: Das Ergebnis von der Analyse der Leck-Ursache liege vor - man möchte sich aber nicht näher dazu äußern. Gegenüber NDR Schleswig-Holstein verriet die Staatsanwaltschaft, dass aufgrund des Ergebnisses weitere Ermittlungen notwendig seien. Ob und wann es also zu einem möglichen Gerichtsverfahren kommt, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

Glückstadt: Abschiebehaft bekommt Kriseninterventionsteam

In der Abschiebehaft in Glückstadt (Kreis Steinburg) gibt es ab sofort ein sogenanntes Kriseninterventionsteam. Das besteht nach Angaben des Justiz- und Gesundheitsministeriums aus derzeit zwei Mitarbeitenden, die den Angestellten der Einrichtung in Krisensituationen zur Seite stehen sollen. Belastende Ereignisse seien Teil der Realität in Vollzugsanstalten, wie Tobias Berger, Leiter der Justizvollzugsabteilung im Ministerium mitteilte. Die Schulung weiterer Bediensteter sei bereits geplant. Die Einrichtung ist zuständig für den Vollzug der richterlich angeordneten Abschiebungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

Fährverkehr Büsum-Helgoland: MS Nordlicht fällt eine Woche aus

Wegen Verzögerungen bei Reparaturarbeiten an der Hauptmaschine fallen Fahrten mit der Fähre MS Nordlicht von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland (Kreis Pinneberg) und zurück aus. Das teilt die Reederei Adler & Eils mit. Betroffen sind sämtliche Fahrten bis einschließlich kommenden Donnerstag (6.7.). Reisende werden gebeten, auf Fahrten mit der MS Fair Lady auszuweichen. Wegen der Wettervorhersage kann es aber auch dieser Linie zu Ausfällen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

