Eiderbrücke Tönning gesperrt

In Tönning (Kreis Nordfriesland) ist die Eiderbrücke im Verlauf der B5 ist bis Dienstagmittag 12 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Grund für die Sperrung sind Wartungsarbeiten an der Klappbrücke. Diese müssen regelmäßig vorgenommen werden, so eine Sprecherin des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr (LBV). Die Verriegelung an den beiden Klappen der Brücke muss neu justiert werden. Autofahrer müssen sich auf eine etwa 30 Minuten längere Fahrtzeit einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

Christopher Street Day in Heide

Die Veranstalter des Christopher Street Day in Heide ziehen eine positive Bilanz. Rund 400 Teilnehmende haben sich am Samstag beim Umzug durch die Heider Innenstadt beteiligt. Bei einer Auftaktkundgebung am Südermarkt hatte sich der Schirmherr der Veranstaltung, der Landtagsabgeordnete Heiner Garg (FDP), gegen Ausgrenzung und Hetze gegen queere Menschen ausgesprochen. Laut Polizei gab es bei der Veranstaltung keine Zwischenfälle. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

Brand eines Pkw in Brunsbüttel

In einem Pkw in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist laut Polizei am Sonntagnachmittag während der Fahrt ein Feuer ausgebrochen. Die Fahrerin konnte den Wagen noch rechtzeitig stoppen und sich selbst und ihre drei Kleinkinder in Sicherheit bringen. Alle Insassen blieben unverletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

Frühe Hilfen für Nordfriesland

Der Kreis Nordfriesland will Hilfsangebote für Eltern kleiner Kinder sichtbarer machen. Die sogenannte Frühe Hilfen wenden sich an Eltern von Babys und Kleinkindern bis zum dritten Lebensjahr. Auf der Internetseite fruehe-hilfen.nordfriesland.de finden Eltern lokale Ansprechpartner oder auch Gruppenangebote. Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen sagte: "Ich glaube wir kennen es alle selbst, bzw können es uns gut vorstellen. Durch die Geburt eines Kindes verändert sich das Leben für viele komplett. Es gibt ganz viele Fragen und manche junge Eltern scheuen sich auch davor, diese Fragen dann bei uns im Jugendamt zu stellen, weil sie Hemmungen haben." | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

