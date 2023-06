Stand: 16.06.2023 09:34 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neue Anlage Heide: Menschen mit Messer verletzt

An der Neuen Anlage in Heide ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer gekommen. Dabei sollen nach Angaben der Polizei zwei Menschen verletzt worden sein. Vier Personen zwischen 19 und 53 Jahren waren demnach beteiligt. Drei stammen aus Heide, einer aus Büsum. Laut Polizei gibt es verschiedene, sich widersprechende Zeugenaussagen zu dem Tathergang. Die Beamten ermitteln. Nach Angaben einer Sprecherin wurde niemand lebensgefährlich verletzt. Bei Durchsuchungen hatten die Beamten bei zwei Beteiligten auch Drogen sichergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

Energie: Prokon meldet bestes Geschäftsergebnis seit Gründung

Das Unternehmen Prokon aus Itzehoe meldet das beste Geschäftsergebnis seit ihrer Gründung. Die Energiegenossenschaft ist spezialisiert auf Entwicklung, Bau und Wartung von Wind- und Solarenergieanlagen sowie den Verkauf von Ökostrom. Der Jahresüberschuss liegt laut Unternehmen bei 23 Millionen Euro - fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Grund für den Erfolg sei der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien. Bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf 80 Prozent steigen. Die Genossenschaft aus Itzehoe betreibt 400 Windkraftanlagen in Deutschland, Finnland und Polen und hat 40.000 Mitglieder. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

Mehr Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen

Im vergangenen Jahr wurden in Schleswig-Holstein nach Angaben der Krankenkasse AOK 106 Menschen im Alter von 12 bis 20 Jahren mit einer Alkoholvergiftung behandelt. Das sind 19 mehr als im Jahr zuvor. Damit gehen die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen tendenziell wieder in Richtung des hohen Vor-Corona-Niveaus. 2019 waren es allerdings noch fast doppelt so viele Alkoholvergiftungen. Den Trend zur leichten Steigerung gibt es auch am Klinikum Itzehoe. Hier stieg die Zahl der Betroffenen von 23 auf 33. Gänzlich anders sieht es nach Angaben eines Sprechers dagegen in den Westküstenkliniken aus: Zwischen 2021 und 2022 ist die Zahl der Patienten dort von 19 auf 17 leicht gesunken. Die Klinik verzeichnet jährlich zwischen 15 und 20 Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen im Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

