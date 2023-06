Stand: 15.06.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Trockenheit sorgt für niedrige Pegel und hohe Brandgefahr

Die langanhaltende Trockenheit sorgt inzwischen vielerorts zwischen Eider und Elbe für teilweise extremes Niedrigwasser. In Wohlde an der Treene (Kreis Schleswig-Flensburg) zum Beispiel liegt der Pegel zur Zeit rund 25 Zentimeter unter dem durchschnittlichen Wert - in der Bramau bei Föhrden-Barl (Kreis Segeberg) liegt der Pegel 66 Zentimeter unter dem normalen Wasserstand. Die Feuerwehren sind alarmiert wegen der deutlich erhöhten Brandgefahr - auch durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen. Darüber hinaus wird in entlegeneren Orten wie auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) inzwischen auch das Löschwasser knapp. Es wird frühestens in der Nacht zum Freitag mit Gewittern und Niederschlägen an der Westküste gerechnet. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.06.2023 | 08:30 Uhr