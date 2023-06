Stand: 12.06.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Viele Veranstaltungen in der Region am Wochenende

Der Kindertag in Heide im Kreis Dithmarschen sorgte am Sonntag rund um den Südermarkt für viel Leben in der Stadt. Auch die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug vor Ort. Gleichzeitig fand auf dem Marktplatz ein großer Flohmarkt statt. Etwas ruhiger als sonst war es hingegen am letzten Tag der Matjeswochen in Glückstadt (Kreis Steinburg). Die Polizei geht von insgesamt 80.000 Besuchern aus - etwas weniger als sonst. In Brunsbüttel und Itzehoe (Kreis Steinburg) fanden ein Flohmarkt und ein weiterer Kindertag statt. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Oberleitungsinseln für Akku-Züge werden vorbereitet

Auf der Strecke Neumünster-Heide-Büsum sollen noch in diesem Jahr elektrische Züge fahren. Dafür haben Techniker jetzt die Oberleitungsanlage am Heider Bahnof im Kreis Dithmarschen vorbereitet. Weitere Oberleitungsinseln zum Aufladen der Zug-Akkus richtet die Bahn in Husum und Tönning (beide Kreis Nordfriesland) ein. Nach Angaben eines Sprechers von NAH.SH ist die erste elektrische Fahrt für Oktober auf der Strecke Kiel-Lübeck-Lüneburg geplant. Insgesamt 55 Akku-Züge sollen künftig in SH zum Einsatz kommen - und zehn Millionen Liter Diesel pro Jahr sparen. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall in Itzehoe: Prozess beginnt

Heute beginnt der Prozess gegen einen Mann, der in Itzehoe (Kreis Steinburg) einen schweren Autounfall verursacht haben soll. Eine 22 Jahre alte Frau aus Dithmarschen war dabei ums Leben gekommen, zwei weitere Menschen waren schwer verletzt worden. Der Unfall passierte vor zweieinhalb Jahren - der Angeklagte war damals 29 Jahre alt. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Landesmeister im Gärtnern kommen aus Dithmarschen

Die Schleswig-Holsteinischen Landesmeister im Landschaftsgärtnern kommen aus Tellingstedt und Österdeichstrich (beide Kreis Dithmarschen). Das Team um Philipp Hartmann und Marc-Anthony Stürzebecher musste im Inselpark auf der Hamburger Elbinsel Wilhelmsburg vier Wettkampfstationen absolvieren, zum Beispiel einen 16 Quadratmeter großen Garten anlegen - innerhalb von zwei Tagen. An weiteren Stationen ging es um Pflanzenkenntnisse, das Durchführen von Vermessungen und die Geschicklichkeit im Umgang mit technischen Geräten. Insgesamt gingen elf Teams an den Start. Die beiden Landesmeister reisen im September zur Bundesgartenschau nach Mannheim. Dort gärtnern sie dann um die Deutsche Meisterschaft. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Carport-Brand in Albersdorf

In Albersdorf (Kreis Dithmarschen) hat am späten Sonntagabend ein Carport gebrannt. Die Flammen sind über einen Dachvorsprung auf das Wohnhaus übergegangen. Einsatzkräfte mussten das Dach des Hauses öffnen, um weitere Glutnester zu löschen. Menschen kamen nicht zu Schaden, nach Angaben eines Sprechers war die Bewohnerin nicht zu Hause. Wie das Feuer am Carport ausbrechen konnte, weiß die Polizei bislang nicht. Die Löscharbeiten der Feuerwehren Albersdorf, Schafstedt und Heide dauerten bis 1 Uhr nachts an. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

