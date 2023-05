Stand: 15.05.2023 08:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kommunalwahl: CDU siegt in Dithmarschen und Steinburg

Im Kreis Steinburg konnte sich die CDU bei der Kommunalwahl in allen Wahlbezirken durchsetzen - mit 40,5 Prozent konnte sie ihr Ergebnis von vor fünf Jahren auf Kreisebene nochmal leicht verbessern. Laut CDU-Fraktionschef Marko Förster liegt das an der geschlossenen Mannschaftsleistung der CDU und der Mischung aus erfahreneren und jüngeren Kandidierenden. Inhaltlich habe man auf die klassischen CDU-Themen gesetzt und das sei von den Wählerinnen und Wählern auch honoriert worden. Die SPD hat knapp drei Prozent verloren und kommt jetzt in Steinburg auf 16,4 Prozent. Die FDP verliert ebenfalls und erreicht 5,9 Prozent. Leicht verloren haben im Kreis Steinburg auch die Grünen - sie kommen auf 14,2 Prozent. Die AfD konnte ihr Ergebnis von vor fünf Jahren deutlich verbessern und erreicht im Kreis nun 10,4 Prozent. Die Bürgerliste Steinburg (BLS) kommt auf 5,2 Prozent und die Freien Wähler erreichen 4,3 Prozent. Im Kreis Dithmarschen zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch dort bleibt die CDU die stärkste Fraktion im Kreistag mit 38,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2023 06:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

