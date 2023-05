Stand: 11.05.2023 09:51 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gemeinderat Friedrichskoog berät über Brückenquerung als touristisches Projekt

Am Donnerstag entscheiden die Gemeindevertreterinnen und -Vertreter ob es einen vorzeitigen Neubau der Hafenbrücke in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) geben soll oder erst ein Provisorium mit späterem Neubau. Der Beschlussvorschlag empfiehlt einen vorgezogenen Neubau, weil der laut Verwaltung am Ende insgesamt mehr als 70.000 Euro günstiger ist als der planmäßige Bau. Das Problem ist die genaue Abstimmung mit dem Ausbau der touristischen Vorhaben im Ort. Hintergrund ist die touristische Entwicklung des ehemaligen Hafengebiets: Der Hafen war 2015 geschlossen worden, weil er ständig versandete und es Millionen gekostet hätte, die Rinne freizuhalten. In einem anschließenden touristischen Konzept ist unter anderem die Brückenquerung über das ehemalige Hafenbecken vorgesehen, um große Parkzonen am Hafen mit der Nordsee und dem inneren der Gemeinde zu verbinden. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 08:30 Uhr

Die Freibäder an der Westküste öffnen wieder

Auch an der Westküste hat die Freibadsaison begonnen. Derzeit sind zum Beispiel bereits die Freibäder in Hemmingstedt, Meldorf, Schwabstedt und Itzehoe geöffnet. Tönning (Kreis Nordfriesland) folgt am Sonntag - und das Freibad in Horst soll am Sonnabend nach Himmelfahrt eröffnet werden. Einige Freibäder haben trotz des kühlen Wetters bereits angenehme Wassertemperaturen - zum Beispiel Hemmingstedt und Meldorf (Kreis Dithmarschen): Sie werden mit Abwärme von Industriebetrieben geheizt. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 08:30 Uhr

Norderwöhrden stimmt für B-Plan-Entwurf des schwedischen Unternehmen Northvolt

Die Gemeindevertretung von Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen) hat den Entwurfs-und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan-Entwurf derBatteriefabrik von Northvolt mehrheitlich gefasst. Drei Gemeindevertreter waren befangen und durften nicht mit abstimmen. Donnerstagabend stimmt die Gemeindevertretung in Lohe-Rickelshof über den B-Plan Entwurf ab. Wenn auch Lohe-Rickelshof zustimmt, sollen die Pläne für den Entwurf vier Wochen lang öffentlich ausgelegt werden. Bürgerinnen und Bürger haben dann Gelegenheit, sich die Pläne anzusehen und gegebenenfalls Stellung zu beziehen. Die Beschlüsse zu den Bebauungsplänen sind eine wichtige Hürde im Rahmen des Bauleitplanverfahrens. Erst wenn in beiden Gemeinden das notwendige Baurecht vorliegt, kann der Investor eine Baugenehmigung beantragen. Das schwedische Unternehmen Northvolt möchte in Lohe-Rickelshof sowie in Norderwöhrden eine Batteriefabrik auf mehr als 100 Hektar Fläche bauen. Investitionsvolumen: rund 4,5 Milliarden Euro. Bis zu 3.000 Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Eine endgültige Standortzusage von Northvolt steht weiter aus. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 08:30 Uhr

