Batteriefabrik bei Heide: Überraschungsbesuch von Günther Stand: 14.11.2022 15:45 Uhr Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich weiterhin für den Bau der Batteriefabrik bei Heide einsetzen. Trotz der zuletzt geäußerten Bedenken seitens Northvolt glaubt Günther nach wie vor an den Bau der Werkshallen.

Ministerpräsident Daniel Günther hat Heide im Kreis Dithmarschen am Montag überraschend einen Besuch abgestattet und dabei das Gespräch mit Gemeindevertretern gesucht. Das schwedische Unternehmen Northvolt hatte im März dieses Jahres eine 4,5 Milliarden schwere Investition bei Heide angekündigt. Auf einer 160 Hektar großen Fläche sollen eine Batteriefabrik und 3.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Ende Oktober dann die Ernüchterung: Ein Interview mit Northvolt-Chef Peter Carlosson führt zu Irritationen. Demnach denkt Northvolt vor dem Hintergrund großer Subventionen in den USA und hoher Energiepreise in Deutschland offenbar auch über eine Investition in den Vereinigten Staaten nach.

Ministerpräsident bleibt optimistisch

Daniel Günther sagte NDR Schleswig-Holstein, dass er nach wie vor von einer Realisierung des Projektes bei Heide ausgeht. Ein offener Punkt sei die Verkehrsanbindung der geplanten Fabrik. "Wir müssen uns über verkehrliche Infrastruktur unterhalten, dass die anliegenden Gemeinden hier in der Region auch die verkehrlichen Herausforderungen einer solchen Ansiedlung in den Griff bekommen", so der CDU-Politiker. Die Landesregierung und Günther wollen zeigen, dass man die Ansiedlung von Northvolt gemeinsam entwickeln will. Der Ministerpräsident selbst wisse, dass man dafür die Gemeindevertretung an der Seite brauche. "Denn das ist eine Riesen-Chance für die Region und wir wollen, dass das hier möglichst positiv umgesetzt wird", sagt Günther."

Northvolt hat bislang noch keine endgültige Investitionsentscheidung für den Bau der Batteriefabrik bei Heide getroffen. Am 29. November tagt der Northvolt-Vorstand in Stockholm.

