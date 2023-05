Stand: 04.05.2023 09:16 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bankräuber von Itzehoe noch nicht gefasst

Die Polizei fahndet weiter nach dem Unbekannten, der gestern Morgen eine Bank in Itzehoe (Kreis Steinburg) überfallen hatte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann hatte gestern einer Bankmitarbeiterin der Volks- und Raiffeisenbank offenbar aufgelauert, als sie die Filiale aufgeschlossen und betreten hatte. Kurz darauf habe ein weiterer Mitarbeiter seinen Arbeitstag in der Bank begonnen. Der etwa 50 Jahre alte Täter bedrohte beide mit einem Messer und forderte sie auf, Geld herauszugeben. Er flüchtete mit einer größeren Menge Bargeld. Eine Großfahndung mit etwa 20 Polizeiwagen blieb bisher erfolglos. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Eiderstedt soll neuen Zukunfstkoordinator bekommen

Die Halbinsel Eiderstedt soll einen Zukunftskoordinator bekommen. Das hat die AktivRegion Südliches Nordfriesland beschlossen. Zu den Aufgaben gehöre, die weitgehend touristisch geprägten Infrastrukturen mit den Bereichen Bildung, Wohnen, Mobilität und Arbeit zu koordinieren. Auch wolle das Amt Beteiligung fördern und bei der Entwickung neuer Konzepte helfen. Insgesamt werden für das Projekt etwa 200.000 Euro veranschlagt, wovon die AktivRegion die Hälfte übernimmt. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

NOK-Fähre Sehestedt vorerst nur bis 7,5 Tonnen passierbar

Nutzerinnen und Nutzer der Kanalfähre Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen mit Einschränkungen rechnen. Nach Angaben der Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung werden dort bis auf Weiteres nur noch Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen transportiert. Der Grund ist ein Schaden am Anleger. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Wesseln erhält neues Versorgungskabel im Umweltverfahren

Mit einem nach eigenen Angaben umweltschonenden Verfahren wird die Netzbetreiberin SH Netz AG in den kommenden Wochen in Wesseln im Kreis Dithmarschen ein Stromkabel auswechseln. Das Mittelspannungskabel werde mit einem sogenannten Horizontalbohrspülverfahren in der Straße am Ruthenstrom verlegt, so der technische Leiter der SH Netz AG, Tobias Dau. Durch dieses Spülverfahren könne der Baumbestand auf dem 340 Meter langen Abschnitt erheblich geschont werden. Das neue Kabel soll die Versorgungssicherheit der angeschlossenen Kunden auch in den umliegenden Gemeinden verbessern. Die Baumaßnahmen kosten rund 55.000 Euro und sollen Ende Mai abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

