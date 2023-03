Stand: 31.03.2023 09:08 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Landesregierung unterstützt den offenen Kanal Schleswig-Holstein

Das Land möchte Medienkompetenz stärken und unterstützt dafür den Offenen Kanal Schleswig-Holstein mit 350.000 Euro. An den Standorten des Offenen Kanals können Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel selbst Radiosendungen produzieren, die dann auf den jeweiligen UKW-Frequenzen ausgestrahlt werden. Den Begriff Medienkompetenz beschreibt Andreas Guballa, der Leiter des Offenen Kanals in Heide, als kreativen und bewussten Umgang mit Medien. Der Offene Kanal bietet außerdem zu verschiedenen Themen kostenlose Workshops an. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:30 Uhr

Tönning sucht ein Projekt für neuen Pop-up-Store

Die Stadt Tönning in Nordfriesland sucht für ihren neuen Pop-up-Store in der Neustraße ein Laden-, Ausstellungs-, oder Veranstaltungskonzept. Das Online-Bewerbungsportal für die "Stadtkaje" ist ab Sonnabend bis zum 31. Mai freigeschaltet. Die Ladenfläche in der Nähe des Marktplatzes ist 100 Quadratmeter groß. Das Konzept der Bewerber sollte laut der Stadtmanagerin innovativ, innenstadttauglich, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig sein. Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft entscheiden schließlich, wer sein Konzept in dem noch leerstehenden Laden umsetzen darf. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt zwischen sechs und zwölf Monatsmieten geschenkt. Der Pop-up-Store soll die Innenstadt beleben und das regionale Angebot stärken. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:30 Uhr

Stadtwerke Heide und SH Netz AG arbeiten zusammen

Die Stadtwerke Heide (Kreis Dithmarschen) übergeben ihr Netzmanagement an die Netzleitstelle der SH Netz AG in Rendsburg. Damit wird dort ab sofort das Stromnetz der Stadtwerke Heide überwacht und gesteuert. Das Verfahren spare den Stadtwerken in Heide nicht nur Kosten, sondern stärke auch die Versorgungssicherheit durch noch mehr Schnelligkeit bei der Störungsbeseitigung, so Jörn Klimant von der HanseWerk AG, mit der die Stadtwerke kooperieren. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:30 Uhr

