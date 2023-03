Stand: 21.03.2023 08:42 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Verkehrserziehung mit VR-Brillen in Itzehoe

An der Auguste-Viktoria-Schule in Itzehoe (Kreis Steinburg) stellen Expertinnen und Experten des Fraunhofer-Instituts Dresden in dieser Woche ein neues Verkehrs-Präventionsprojekt mit Virtual-Reality-Brillen vor. Die Schülerinnen und Schüler setzen die VR-Brillen auf und schlüpfen mit Hilfe der Technik in die Rollen anderer Verkehrsteilnehmender. Die Expertinnen und Experten des Fraunhofer-Instituts spielen mit den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel konkrete Gefahrensituationen auf dem Weg zur Schule durch. Durch die Simulation mit den VR-Brillen könnten die Jugendlichen das Verhalten Anderer, zum Beispiel von Auto- oder Lkw-Fahrenden, besser einschätzen. Das trage schließlich zu ihrer Verkehrssicherheit bei, so die Sprecherin des Projektes mit dem Namen "Sicher mit Grips". | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Warnstreik an kommunalen Kliniken

An den Westküsten-Kliniken in Heide und Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen) sowie am Klinikum Nordfriesland in Husum sind heute die Ärztinnen und Ärzte zum Warnstreik aufgerufen. Das hat der Marburger Bund angekündigt. Die Gewerkschaft fordert einen Inflationsausgleich sowie eine Lohnerhöhung um 2,5 Prozent. Ein Sprecher der Westküstenkliniken sagte, trotz des Warnstreiks sei die medizinische Versorgung an den Kliniken in Heide und Brunsbüttel gewährleistet. Das bestätigt auch die Gewerkschaft. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

100 Millionen Euro für Reparaturdock in Brunsbüttel

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll ein neues Dock gebaut werden, in dem die Schleusentore des Nord-Ostsee-Kanals repariert werden können. Rund 100 Millionen Euro soll das Ganze kosten. Der Auftrag wurde laut zuständiger Behörde an eine Bietergemeinschaft erteilt. Das Dock ist für die Schleusenanlagen in Kiel und in Brunsbüttel gedacht. Defekte Schleusentore sollen in Zukunft schwimmend nach Brunsbüttel transportiert werden können. Nach Angaben des Wasserstraßen-Neubauamts in Magdeburg sollen die Bauarbeiten Ende Mai beginnen und Ende 2026 abgeschlossen sein. In den vergangenen Jahren waren mehrmals Schleusentore des NOK beschädigt worden, was zu wochenlangen Problemen für die Schifffahrt auf dem Kanal führte. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 06:00 Uhr

