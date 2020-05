Stand: 01.05.2020 15:46 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Wacken Open Air: So bekommen Fans ihr Geld zurück

Seit mehr als zwei Wochen ist klar: Das Wacken Open Air-Festival findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Jetzt informieren die Organisatoren darüber, wie die Fans das Geld für die gekauften Tickets zurück bekommen. Es gibt vier Optionen - die aber zeitlich begrenzt sind.

Erstattungsformular wird bald verschickt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.05.2020 16:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar Die WOA-Fans haben mehrere Möglichkeiten. Eine davon: Das Ticket kann auf nächstes Jahr umgeschrieben werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Geld, Gutschein oder Spende?

In der kommenden Woche werden Erstattungsformulare verschickt. Bis zum 20. Mai müssen sich Fans dann entscheiden: Sie können sich den Kaufpreis entweder erstatten oder in einen Gutschein umwandeln lassen. Dieser Gutschein kann dann für andere Konzerte oder Fan-Artikel eingelöst werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Ticket an Wacken-Fans in Not zu spenden.

Umbuchung auf nächstes Jahr möglich

Die weitaus größte Zahl der Fans dürfte aber auf die vierte Option setzen und das Ticket auf das Festival 2021 umschreiben lassen. So können sie den Vorverkauf umgehen und haben eine Preisgarantie. Die Organisatoren haben bereits angedeutet, dass Tickets für das Wacken Open Air im kommenden Jahr teurer werden könnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.05.2020 | 16:00 Uhr