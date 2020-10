Verschärfte Corona-Maßnahmen: SH trägt alle Entscheidungen mit Stand: 28.10.2020 19:15 Uhr Die Bundeskanzlerin und die Länderchefs haben sich angesichts steigender Infektionszahlen auf massive Einschränkungen in der Corona-Pandemie geeinigt. Schleswig-Holstein geht nun - anders als zunächst angekündigt - nun doch bei allen Maßnahmen mit.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, haben sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch auf harte Auflagen und weitreichende Kontaktbeschränkungen verständigt. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) will die vereinbarten Verschärfungen umsetzen. "Ich trage die Beschlüsse, die wir gemeinsam gefasst haben, zu 100 Prozent aus Überzeugung mit. Ich sage ausdrücklich aus staatspolitischer Verantwortung. Wir haben sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, die verhindern sollen, dass wir in Deutschland in einen nationalen Gesundheitsnotstand kommen", sagte Günther nach dem Treffen.

Beschluss: Kontaktreduzierung "auf ein Minimum"

Unter anderem dürfen sich ab Montag draußen nur noch zwei Haushalte mit maximal zehn Leuten treffen. Auch müssen Gastronomiebetriebe sowie Bars, Clubs und Kneipen schließen. Davon ausgenommen sein soll die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Auch Theater, Opern oder Konzerthäuser müssen dicht machen. Das gilt auch für den Freizeit- und Amateursportbetrieb, nicht aber für den Individualsport. Veranstaltungen werden gestrichen und Zuschauer in der Bundesliga erneut verboten. Offen bleiben sollen Schulen, Kindergärten, der Groß- und Einzelhandel und Friseurläden. Die Maßnahmen gelten ab Montag bis zum 30. November.

Kehrtwende von Günther

Schleswig-Holstein wollte eigentlich nicht bei allen Punkten mitgehen. Günther sprach sich am Dienstag noch vor der Konferenz der Ministerpräsidenten unter anderem dagegen aus, Gaststätten generell zu schließen. Man müsse die Unterschiede in den Ländern akzeptieren, denn diese würden die Lebensrealitäten abbilden, sagte der CDU-Politiker und meinte weiter: Ziel bleibe es, in Schleswig-Holstein das soziale und wirtschaftliche Leben am Laufen zu halten. Nun die Kehrtwende. "Das ist eine harte Entscheidung, die wir treffen und geht darüber hinaus, was ich gestern für Schleswig-Holstein angekündigt habe", sagte Günther.

Ärger im Landeshaus

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein soll sich vor und während der Schalte von Bund und Ländern eine große Dynamik entwickelt haben. Basierend auf wissenschaftlichen Studien und angesichts neuer Rekordzahlen gab es aber offenbar keine andere Option für die Teilnehmer des Treffens, als bundesweit und flächendeckend vorzugehen. Im Landeshaus in Kiel sorgten die Entscheidungen jedoch für großen Ärger. Von der FDP in Schleswig-Holstein, Teil der Jamaika-Koalition, kam massive Kritik.

Der Landtag hatte am Nachmittag verspätet begonnen, weil es eine Sondersitzung der FDP-Fraktion gab. Sie befürchtet, dass man sehenden Auges nun Entscheidungen trifft, die rechtlich nicht zu halten sind. Das Verhandlungsmandat, über das Jamaika am Dienstagabend noch abgestimmt hatte, beinhaltet nicht so weitreichende Schließungen, hieß es aus Koalitionskreisen.

VIDEO: Virologe Fickenscher zu Infektionszahlen und weiteren Maßnahmen (1 Min)

Die Maßnahmen im Überblick

Kontakte: In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen - maximal zehn Personen. Feiern in Wohnungen und privaten Einrichtungen werden als "inakzeptabel" bezeichnet.

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen - maximal zehn Personen. Feiern in Wohnungen und privaten Einrichtungen werden als "inakzeptabel" bezeichnet. Gastronomie: Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt sind weiter Lieferdienste und Essen zum Mitnehmen. Auch Kantinen dürfen öffnen.

Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt sind weiter Lieferdienste und Essen zum Mitnehmen. Auch Kantinen dürfen öffnen. Freizeit: Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und Bordelle. Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt.

Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und Bordelle. Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Sport: Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Der Amateursportbetrieb wird eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Individualsport, also etwa alleine oder zu zweit joggen gehen, ist weiter erlaubt. Profisport wie die Fußball-Bundesliga ist nur ohne Zuschauer zugelassen.

Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Der Amateursportbetrieb wird eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Individualsport, also etwa alleine oder zu zweit joggen gehen, ist weiter erlaubt. Profisport wie die Fußball-Bundesliga ist nur ohne Zuschauer zugelassen. Reisen und Hotels: Die Bürger sollen auf private Reisen, Tagesausflüge und Verwandtenbesuche verzichten - auch im Inland. Hotels und Pensionen dürfen keine Touristen mehr aufnehmen.

Die Bürger sollen auf private Reisen, Tagesausflüge und Verwandtenbesuche verzichten - auch im Inland. Hotels und Pensionen dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. Dienstleistungen: Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten oder Fußpflege sind weiter möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten oder Fußpflege sind weiter möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet. Supermärkte: Der Einzelhandel bleibt geöffnet - es gibt aber Vorschriften, wie viele Kunden gleichzeitig im Laden sein dürfen.

Der Einzelhandel bleibt geöffnet - es gibt aber Vorschriften, wie viele Kunden gleichzeitig im Laden sein dürfen. Schulen und Kitas: Schulen und Kindergärten bleiben offen. Genauso Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Schulen und Kindergärten bleiben offen. Genauso Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe. Arbeit: Überall, wo das möglich ist, soll wieder von zuhause gearbeitet werden.

Überall, wo das möglich ist, soll wieder von zuhause gearbeitet werden. Firmen: Betriebe, Selbstständige und Vereine, die von den neuen Corona-Regeln besonders betroffen sind, bekommen große Teile ihres Umsatzausfalls ersetzt. Bei Firmen mit maximal 50 Mitarbeitern gleicht der Bund 75 Prozent aus, bei größeren wird nach EU-Beihilferecht entschieden.

Betriebe, Selbstständige und Vereine, die von den neuen Corona-Regeln besonders betroffen sind, bekommen große Teile ihres Umsatzausfalls ersetzt. Bei Firmen mit maximal 50 Mitarbeitern gleicht der Bund 75 Prozent aus, bei größeren wird nach EU-Beihilferecht entschieden. Risikogruppen: In Krankenhäusern, Pflegeheimen, Senioren- und Behinderteneinrichtungen sollen zügig Schnelltests eingesetzt werden. (Quelle: dpa)

