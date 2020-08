Stand: 05.08.2020 10:18 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Strände voll: Timmendorfer Strand will keine Tagesgäste

Die kommenden Tage sollen richtig heiß werden - mancherorts werden laut Wetterbericht am Wochenende sogar die 30 Grad geknackt. Für die Strände im Land bedeutet das Hochbetrieb. Die stellvertretende Bürgermeisterin von Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein), Melanie Puschaddel-Freitag sagte NDR Schleswig-Holstein heute Vormittag, dass keine Tagesgäste mehr aufgenommen werden können. Die Kapazitätsgrenzen auf Parkplätzen und am Strand seien erreicht. Damit die Corona-Sicherheitsabstände auch weiterhin eingehalten werden können, ruft die Gemeinde deshalb alle Tagestouristen auf, vorerst nicht mehr nach Timmendorf zu kommen. Man müsse alles tun, um einen möglichen zweiten Lockdown zu verhindern, so die stellvertretende Bürgermeisterin.

Corona: Sorge vor Touristen-Ansturm an der Küste Schleswig-Holstein Magazin - 04.08.2020 19:30 Uhr Bei Temperaturen um die 30 Grad wird es am Wochenende wieder viele Menschen an den Strand ziehen. Deshalb ist die Sorge groß, dass die Abstände an der Lübecker Bucht nicht eingehalten werden können.







Strandampel und mehr Sicherheitskräfte

Laut Gemeinde sollen sechs weitere Sicherheitskräfte eingestellt werden. Außerdem will sich Timmendorf an der digitalen Strandampel beteiligen. Die weist bisher nur die Strände von Scharbeutz bis Rettin aus und zeigt Besuchern an, wie voll die Strände sind und ob schon Strandabschnitte gesperrt wurden. Zusätzlich dazu sollen auch Bauzäune und Hinweisschilder in Timmendorfer Strand eingesetzt werden. Alle Maßnahmen sollen schon zum kommenden Sonnabend in Kraft treten. Das beschlossen Gemeinde, Polizei und Ordnungsamt.

Timmendorfer Strand kämpft gegen überfüllte Strände NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.08.2020 13:00 Uhr Am Timmendorfer Strand sollen sechs zusätzliche Sicherheitskräfte gegen überfüllte Strände helfen. Zudem möchte sich die Gemeinde an der digitalen Strandampel beteiligen.







Corona-Regeln kaum umsetzbar

Die Maßnahmen seien nötig, weil Timmendorfer Strand einen regelrechten Ansturm erwarte, so Kurdirektor Joachim Nitz. "Unsere Kapazität nimmt das einfach nicht auf. Das haben wir letztes Wochenende erlebt. Es sind alle Parkplätze belegt, die Infrastruktur ist dann irgendwann einfach wirklich überfordert. Das fängt bei Toiletten an, geht über Strand-Kioske und so weiter", erklärt Nitz. Die Corona-Regeln seien so kaum noch zu händeln, meint der Kurdirektor weiter.

Strände im Land bereiten sich vor

Auch die anderen Strände im Land bereiten sich auf das warme Wochenende vor. So sollen auch in Sierksdorf mehr Sicherheitskräfte unterwegs sein. Die Gemeinde Scharbeutz will im Laufe der Woche klären, wie überfüllte Strände vermieden werden können. Etwas entspannter sieht es dagegen auf Fehmarn aus. Laut Tourismusagentur kommen im Vergleich zu den Küstenorten entlang der Lübecker Bucht weniger Tagesgäste, außerdem verteilen sich die Touristen auf knapp 80 Kilometern Küstenlinie deutlich besser.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2020 | 12:00 Uhr