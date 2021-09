Nach Abi-Party in Elmshorn: Immer mehr Corona-Fälle Stand: 02.09.2021 17:30 Uhr Mit diesen Auswirkungen hatte wohl niemand gerechnet: Nachdem eine Abi-Party in Elmshorn aus dem Ruder gelaufen ist, werden in dem Zusammenhang weitere Corona-Fälle bekannt.

Nach der Abi-Party in einer Elmshorner Diskothek hat der Kreis Pinneberg mittlerweile zehn Corona-Fälle bestätigt. Außerdem haben sich im Umfeld der Besucher drei weitere Personen nachweislich angesteckt. Das Team des Gesundheitsamtes hat seit der ersten bekannten Corona-Infektion nach der Party mit rund 800 Menschen gesprochen, die sich registriert oder von alleine gemeldet hatten.

Wie viele Gäste vor Ort waren ist unklar

Die Abi-Party am 20. August im Pinneberger "Duplex" war aus dem Ruder gelaufen. Laut dem Betreiber des Clubs, Jimmy Krasniqi, waren 250 Gäste zugelassen, da es sich um eine geschlossene Veranstaltung gehandelt habe. Doch über die Luca-App haben sich nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wohl rund dreimal so viele Menschen für die Feier registriert. Wie viele tatsächlich zeitgleich in der Disco waren, ist unklar. Weitere Ermittlungen rund um die Party laufen noch.

Kein Abstand, keine Masken

Trotz Aufforderung haben sich die Feiernden laut Krasniqi oftmals nicht an Abstandsregelung oder Maskenpflicht gehalten. Sein Team "habe den Faden verloren". Auf Ansagen von Sicherheitsmitarbeitern hätten die jungen Gäste jeweils nur kurz reagiert. Nach aktuellen Regeln dürfen in Diskotheken 125 Menschen gleichzeitig feiern. Auf der Tanzfläche gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Am Einlass müssen die 3G-Regeln kontrolliert werden.

