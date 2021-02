Kreis Pinneberg lockert Corona-Regeln Stand: 07.02.2021 19:44 Uhr Im Kreis Pinneberg sind die Zahlen runtergegangen, so dass dort verschärfte Corona-Regeln wieder gelockert werden. Mehr als 96.000 Menschen in Schleswig-Holstein haben ihre erste Corona-Impfung bekommen.

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 282 neue Corona-Infektionen verzeichnet worden. Während die Sieben-Tage-Inzidenz im ganzen Bundesland leicht zugelegt hat, ging sie im zuvor besonders stark betroffenen Kreis Pinneberg zuletzt deutlich zurück. Nachdem dort wegen einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern die Corona-Regeln verschärft wurden, stehen jetzt wieder Lockerungen an. "Es zeigt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger zu einem sehr großen Teil solidarisch verhalten und sich an die Regeln gehalten haben. Wir müssen die verschärften Regeln im Kreis daher nicht verlängern", sagte Landrätin Elfi Heesch.

Entschärfte Regeln - aber Infektionsgeschehen unter genauer Beobachtung

Damit ist das Einkaufen von Montag an nicht mehr auf nur eine Person pro Haushalt beschränkt, Essen und Getränke können bei Gastro-Betrieben wieder jederzeit abgeholt werden und die Naherholungsgebiete Himmelmoor, Holmer Sandberge und Hetlinger Schanze dürfen wieder aus touristischen Gründen betreten werden. Lediglich die verschärften Regeln für die Alten- und Pflegeeinrichtungen würden aufrechterhalten, "weil das Infektionsgeschehen dort noch sehr hoch ist".

Die ausgewiesenen Gebiete mit Maskenpflicht sollen ebenfalls erhalten bleiben. Sollten die Zahlen wieder steigen, seien erneute Einschränkungen möglich, hieß es weiter. Bei positiv getesteten Menschen aus dem Kreis sei in drei Fällen die britische Mutationsvariante des Coronavirus nachgewiesen worden. Sechs weitere Verdachtsfälle würden derzeit im Labor untersucht, hieß es vom Kreis.

Rund 3,3, Prozent der Menschen in SH sind geimpft

Mittlerweile haben mehr als 96.000 Menschen in Schleswig-Holstein ihre erste Corona-Impfung bekommen. Zudem haben fast 28.000 von ihnen nach der Zweitimpfung nun den vollen Impfschutz. Das geht aus den Zahlen des Robert Koch-Institutes vom Sonnabend hervor. Damit sind - bezogen auf die Erstimpfung - rund 3,3 Prozent der Menschen geimpft. Damit liegt Schleswig-Holstein über dem Bundesdurchschnitt von 2,7 Prozent.

