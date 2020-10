Kommentar: Neue Corona-Maßnahmen Ausdruck von Hilflosigkeit Stand: 29.10.2020 14:16 Uhr Mehr Risiko im Restaurant als in der Bahn? Einkaufen weniger gefährlich als das Fitnessstudio? Die neuen Regeln, um das Coronavirus einzudämmen, sorgen für Diskussionen. Ein Kommentar.

von Stefan Böhnke

Eine Buchlesung ist offenbar gefährlicher als eine Fahrt in einem überfüllten Bus. Denn das eine wird ab Montag verboten sein - das andere nicht. Der Besuch in einem Restaurant, mit Hygienekonzept, Abstandhalten, Acrylglasscheibe und Datenerfassung birgt offenbar stärkere Gefahren als der Einkauf im Supermarkt. Glauben Sie nicht? Ich auch nicht. Was uns die Politik gestern vorgesetzt hat, ist ein Ausweis von Hilflosigkeit.

Warum gab es kein Konzept?

Ja, Ministerpräsident Günther hat Recht: Bundeseinheitliche Regeln sind besser als ein Flickenteppich, der für Unsicherheit sorgt. Aber Unlogik wird dadurch nicht gerechtfertigt. Und sie sorgt erst recht nicht für Verständnis bei der Bevölkerung, ohne die der Kampf gegen das Virus nicht gelingen wird.

Warum hatte die Politik eigentlich kein Konzept, um die zweite Welle zu verhindern, die von allen Wissenschaftlern seit Monaten angekündigt wurde? Und wie viele "Lockdowns" sollen noch kommen, wie viele können wir uns noch leisten, bis wir durch einen Mix aus Impfungen und durch Ansteckung gewonnene Immunität das Virus besiegen? Tausende stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.

Wir haben es in der Hand

Wir brauchen einen Strategiewechsel. Es muss darum gehen, die zu schützen, die besonders vom Virus bedroht sind. Und wir müssen mit allen Mitteln das Gesundheitssystem stärken. Dahin müssen die Gelder fließen, die nun zur Kompensation von unlogischen Entscheidungen verschleudert werden.

Und es kommt auf uns alle an. Wir haben es in der Hand und die Verpflichtung, mit Masken, Abstand und Kontaktbeschränkungen uns und andere zu schützen. Die Bereitschaft, mal unvorsichtig zu sein, dürfte steigen, je mehr wir uns gegängelt fühlen. Düstere Aussichten.

