Kommentar: Corona-Sonderweg von SH ist folgerichtig Stand: 26.11.2020 11:24 Uhr Nach dem Bund-Länder-Gipfel zu weiteren Corona-Schutzmaßnahmen hat Ministerpräsident Günther für SH Änderungen und Lockerungen bekanntgegeben. Sein Kurs ist gut, findet NDR Landeshaus-Reporterin Anna Grusnick.

Schleswig-Holstein geht einen Sonderweg, und der ist richtig. Das beharrliche Dringen auf einheitliche Maßstäbe und regionale Maßnahmen war der richtige Weg. Auch wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seit Wochen, lautstark und medial präsent, schärfere und härtere Corona-Einschränkungen am besten für alle und bundesweit fordert, so ist es in der Corona-Pandemie notwendig, auf das Infektionsgeschehen vor Ort zu reagieren. Angemessen und mit Augenmaß. Angepasst und nachvollziehbar. Ministerpräsident Günther setzt auf Verlässlichkeit und auf Kontinuität beim schleswig-holsteinischen Corona-Weg.

Nicht Lockerungen müssen rechtlich begründet werden, sondern weitere Einschränkungen. Und die wären in weiten Teilen Schleswig-Holsteins, im Gegensatz zu Bayern oder Berlin, nicht zu rechtfertigen. Insofern ist es folgerichtig, dass körpernahe Dienstleistungen wieder möglich werden, dass Zoos und Tierparks hier wieder öffnen.

Regeln nerven zwar, werden aber akzeptiert

Schleswig-Holstein hat vorgearbeitet. Eine Maskenpflicht an Schulen auch im Unterricht gibt es hier bereits seit Wochen. Strenge Kontaktbeschränkungen auch im Privaten gibt es hier ebenfalls schon, ganz im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die trotz hoher Fallzahlen und Vereinbarungen bisher keine so starke Deckelung eingeführt hatten. Statt lautstarker Ankündigungen à la Söder wurde hier in Schleswig-Holstein längst ein Regelwerk eingeführt, welches zwar immer wieder nervt und zu Recht immer wieder auf den Prüfstand kommt, aber im Großen und Ganzen akzeptiert wird.

Warum also sollten sich nun in der Adventszeit trotz sinkender Fallzahlen weniger Menschen treffen können, um dann über Weihnachten und Silvester deutlich mehr zu sein? Das wäre widersinnig, und somit ist auch die 10-Leute-Regel, die in Schleswig-Holstein fortgeführt wird, folgerichtig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.11.2020 | 12:00 Uhr