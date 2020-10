Heinold verteidigt Rekord-Neuverschuldung Stand: 30.10.2020 12:02 Uhr Das schleswig-holsteinische Parlament will heute den vierten Nachtragshaushalt für dieses Jahr beschließen. Damit würde auch die Neuverschuldung in bisher unbekannte Höhen steigen.

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat die geplanten milliardenschweren Notkredite im Kampf gegen die Corona-Krise verteidigt. Die Jamaika-Koalition hatte sich zuvor mit SPD und SSW auf einen Notkredit von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verständigt, außerdem soll es eine Erhöhung der Kreditermächtigung um 1,2 Milliarden Euro geben. Das Parlament will heute darüber abstimmen. Damit würde die Gesamtsumme, die sich das Land neu leihen will, auf insgesamt 6,7 Milliarden Euro steigen.

"Land entscheidet sich für das Handeln"

"In welcher Höhe die Notkreditermächtigung wirklich in Anspruch genommen werden muss, wird die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren zeigen", sagte Heinold am Vormittag im Landtag. In der Abwägung, jetzt mit Notkrediten zu handeln oder nicht zu handeln, entscheide sich das Land für das Handeln und damit für neue Schulden. Es sei richtig, nicht gegen die Krise anzusparen, sondern zu investieren, Sicherheit zu geben und die Daseinsvorsorge des Staates aufrechtzuerhalten, sagte die Finanzministerin in ihrer Rede.

"Schulen und Kitas und die Wirtschaft am laufen halten"

Mit dem zusätzlichen Geld sollen unter anderem die Mehrausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie finanziert werden können, außerdem soll der erwartete Steuerausfall kompensiert werden. "All das ist für die Menschen in unserem Land eine maximale Herausforderung. Sie müssen mit vielen Einschränkungen leben, teilweise auch mit geringerem Einkommen oder mit der Ungewissheit, dass sie nicht wissen, ob ihr Arbeitsplatz, ob ihr Betrieb die Krise übersteht", sagte die Ministerin. Gerade deshalb sei es so wichtig, dass dass das Land handlungsfähig bleibe. Unser Ziel sei es, Schulen und Kitas und die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Nach der Krise ein Konsolidierungsplan vonnöten

Heinold verteidigte die Neuverschuldung. "Im Vordergrund steht nicht mehr die schwarze Null, sondern das Ziel, unser Land sicher durch die Krise zu führen." Das bedeute weniger Steuereinnahmen als bisher geplant und es gebe die Verpflichtung, die Notkredite wieder zu tilgen. Nach der Krise brauche man einen Konsolidierungsplan. "Mit der Auflage, dass wir künftig in Zeiten guter Konjunktur vorerst nicht vermehrt investieren können, sondern rund 1,7 Milliarden Euro zur Tilgung der konjunkturell bedingt aufgenommenen Schulden einsetzen müssen", so Heinold.

SPD: Nicht nur kurzfristig Haushaltslöcher stopfen

Für den Nachtrags-Haushalt ist eine Zweidrittelmehrheit ist notwendig. Die SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies betonte: "Wir sind als Opposition bereit, Jamaika die Hand zu reichen, denn jetzt steht die Bewältigung der Krise im Mittelpunkt. Wir stehen zu unserer Verantwortung für Schleswig-Holstein." Raudies unterstrich aber, es könne nicht darum gehen, nur kurzfristig Haushaltslöcher zu stopfen. Deswegen setze die SPD auf nachhaltiges Wachstum, eine solidarische Zukunft und Förderung derjenigen, die es besonders schwer haben in der Krise.

So viele neue Schulden - eigentlich unmöglich

Mit den insgesamt 6,7 Milliarden Euro sind mehr als ein Viertel der Einnahmen des Landes auf Pump finanziert. Normalerweise sind neue Kredite in dieser Höhe durch die Schuldenbremse in Grundgesetz und Landesverfassung unmöglich. Doch wenn es der Wirtschaft besonders schlecht geht und deswegen deutlich weniger Steuern reinkommen - gibt es eine Ausnahme. Wegen dieser Konjunkturkomponente darf Schleswig-Holstein 1,2 Milliarden Euro neue Schulden in diesem Jahr machen. Weitere Schulden sind möglich, wenn der Landtag mit einer Zweidrittelmehrheit eine Notsituation feststellt und der Aufnahme von Notkrediten zustimmt. Das war im März und Mai der Fall - und wird auch dieses Mal so sein.

